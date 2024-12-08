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وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3400 حالة بمنظومة التشخيص عن بعد

العلاج عن بعد بالدقهلية،
العلاج عن بعد بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية اليوم الأحد، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3470  حالات بـ 16 مستشفى تابعة خلال نوفمبر  الماضى.

مستشفى دكرنس الأول بمناظرة  585 حالة

وأضاف مدكور أن مستشفى دكرنس احتل المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التي جرى مناظرتها بواقع 585 حالة، تلاها شربين إجمالى حالات بلغ 433  فيما سجلت 397 تمى الأمديد  رمد المنصورة  393 حالة. 
 

مناظرة نحو 255 حالة بعناية القلب، و183  عناية عامة

 

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية لـ الطب العلاجي أن فريق المبادرة قام الشهر الماضي بمناظرة نحو 255 حالة بعناية القلب، و183  عناية عامة، فضلًا عن 248  حالات الأطفال وعناية الأطفال  ونحو 168 بالحضانات.


استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة

كما ثمن وكيل الوزارة جهود  فريق عمل المبادرة الرئاسية، وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم الخدمة الطبية والاستشارات والعلاج عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

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