فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية، اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية.

وأعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن " الوزارة"جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية

وبحسب البيان تتضمن الفرص المتاحة اليوم، تخصصات متنوعة وهي: 2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات، و1 مهندس ميكانيكا مشتريات "محطات معالجة المياه"،خبرة من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى 5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5 مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي،خبرة من 5 إلى 15 سنة.

مزايا فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية

وأوضح البيان المزايا في هذه الوظائف، التي تشمل توفير السكن المجاني،و تذاكر طيران ذهاب وعودة، وإقامة داخل المنشآت، وتأمين صحي شامل، وتتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي، كما توفر الشركة أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية،وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم.

خطوات التقديم لفرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية

وأوضحت هبة أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"،على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg

علمًا بأن فترة التقديم تبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024،وتستمر لمدة 10 أيام.

وتؤكد " الوزارة" أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

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