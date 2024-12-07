السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة (صور)

تفقد ملعب استاد المنصورة،
تفقد ملعب استاد المنصورة، فيتو

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة والتراك كمرحلة أولى من التطوير.

تقرير بالحالة الإنشائية لتطوير المدرجات

 وطلب  من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة عرضا بالتنسيق مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة عرض تقرير بالحالة الإنشائية في أسرع وقت للبدء في إجراءات المرحلة الثانية لتطوير المدرجات والمقصورة وأفضل الطرق لرفع كفاءتها بما يليق بأبناء الدقهلية.

 

تنفيذ خطوط الصرف بمحيط الملعب

 وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ خطوط الصرف بمحيط الملعب التي يهدف إنشائها إلى صرف المياه أولا بأول ومنع تجميعها حول الملعب وأرضه.

لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير

 وأكد أنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير وأنه لابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة،وأننا نسعى ليحصل الملعب على الاعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل.

 وثمن محافظ الدقهلية دور كلية الهندسة بجامعة المنصورة وثقته الكاملة في كوادرها العلمية والأكاديمية والاستشارية وإشرافها على المشروع والمشاركة والتعاون مع المحافظة في مشروعات عديدة متنوعة.

رافق محافظ الدقهلية خلال تفقده الأعمال الجارية بملعب استاد المنصورة، الدكتور محمود عبد الهادي مدير عام المنشآت الرياضية بالدقهلية والمشرف على المشروع، والدكتور محمود الشهاوي،والدكتور إسماعيل زاهر، والدكتور إبراهيم محمد والدكتورة إسراء سمير من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة استشاري المشروع.

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اعمال تطوير احلال وتجديد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جامعة المنصورة زارة الشباب والرياضة كلية الهندسة جامعة المنصورة وزارة الشباب والرياضة

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