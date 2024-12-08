السجن سنتين لعاطل متهم بسرقة حقيبة مواطن في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن سنتين مع الشغل في سرقة حقيبة مواطن بمنطقة السلام.

القبض علي عاطل بتهمة سرقة مواطن



وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من مواطن يفيد سرقة حقيبته بأسلوب الخطف من قبل شخص أدلي بأوصافه.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وسرقة حقائب المواطنين بأسلوب الخطف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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