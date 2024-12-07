المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين وحيازة أسلحة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7سنوات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض وذخيرة بالسلام.

القبض علي تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين

واعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين، بواسطة تهديدهم بسلاح أبيض، وسلاح ناري لإجبارهم علي ترك متعلقاتهم الشخصية، وأخذها بالقوة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية في شل مقاومتهم وبث الرعب في أنفس الضحايا وأخذ متعلقاتهم وأموالهم.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا من مواطن يفيد تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح، وإصابته بجرح سطحى بالذراع من قبل 4 أشخاص.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 متهمين وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح أبيض مطواة، وسلاح ناري وذخيرة واعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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