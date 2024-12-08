الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس مسجل خطر وزوجته بتهمة سرقة سيدة في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مسجل خطر وزوجته بتهمة سرقة أجنبية الجنسية في مدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق.  

القبض على عصابة بتهمة سرقة أجنبي

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، وزوجته لهما معلومات جنائية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول – جواز سفر – بعض المتعلقات الشخصية – مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل سيارة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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