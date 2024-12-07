السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في منطقة مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

 

ضبط عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية

 البداية كانت عندما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”.

وبمواجهته أقر بارتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلان"سيئا النية" عاطلان لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة، وتم بإرشادهما ضبط  الدراجات النارية المسروقة.

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نيابة مدينة نصر سرقة الدراجات النارية منطقة مدينة نصر

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