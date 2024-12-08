صحة الفيوم تنظم ندوة لمناهضة العنف الأسري

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن ادارة الأمومة والطفولة عقدت ندوة تثقيفية، للتعريف بالعنف وأثره على الصحة والأسرة والمجتمع، وسبل التعاون بين قطاعات الدولة لتقديم الدعم المجتمعى لمكافحة العنف ضد المرأة، بهدف تعزيز الوعى حول تأثير العنف على الأفراد والمجتمع وكيفية تقديم الدعم الاجتماعى لمناهضة العنف.

حضر الندوة عدد من رجال الازهر والكنيسة والاوقاف ومقرر المجلس القومى للمرأة بالفيوم وقيادات من مديرية التضامن والتربية والتعليم والجمعيات الأهلية وقيادات مديرية الصحة والقيادات المجتمعية.

الاديان تحترم المرأة وتوفر لها الحماية اللازمة لبناء مجتمع سوي

وقال الشيخ متولى عبد الله مدير التعليم الاعدادى بمنطقة الفيوم الأزهرية ان احترام المرأة وتكريم الدين الاسلامى لها لم يكن من فراغ، ولكن لأن المرأة هي اساس بناء مجتمع سوي، ولهذا انشأ الأزهر الشريف وحدة لم الشمل لتقدم خدماتها فى حالة الخلافات الزوجية، التى يرجع بعضها الى العنف.

بينما اقترح القس فليمون لبيب ان يدرس كيفية التعامل مع المراة فى المناهج الدراسية منذ الصغر وان الكنيسة تقدم التوعية للمقبلين على الزواج فل كيفية التعامل بين الزوجين وايضا الابناء فيما بعد.

جهود وزارة الصحة لمناهضة العنف

ثم استعرضت الدكتورة سارة محمد يونس منسق برنامج مناهضة العنف بوزارة الصحة، جهود الوزارة فى مكافحة العنف ضد المراة، وانشاء عيادة المراة الٱمنة فى جميع مديريات الصحة، وهى وحدة استجابة طبية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف.

وأشارت إلي ان واحدة من كل 3 نساء تتعرض لاحد اشكال العنف فى حياتها، وان العنف له اثر اقتصادى على الدولة طبقا للدراسات والاحصائيات، وللرائدات الريفيات دورا هاما فى منع العنف عن طريق التوعية والتثقيف، وقد وفرت وزارة الداخلية الخط الساخن رقم 108 للابلاغ عن الابتزاز الالكترونى والذى تكون معظم ضحاياه من النساء، كما تم انشاء وحدة مجمعة للمراة ضحية العنف، وسيتم افتتاح اول وحدة بالجيزة في وقت قريب.

تأثير العنف علي الأسرة والطفل

كما استعرضت الدكتورة رنا جلال حشمت منسق مبادرة المقبلين على الزواج، مسئول الالبان المدعمة، عواقب العنف نفسيا وبدنيا على الاطفال وتاثير العنف على الاسرة والمجتمع.

كما استعرضت ايمان احمد ذكى مقرر فرع المجلس القومى للمراة بمحافظة الفيوم، جهود المجلس لمجابهة العنف ضد المراة والتعامل مع السيدات المعنفات والتعاون مع التضامن والداخلية والصحة لرعايتهن.

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