الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

صحة الفيوم تستعد لتفعيل خدمات المشورة الأسرية

اجتماع مديرية الصحة
اجتماع مديرية الصحة بالفيوم، فيتو

عقد الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، ومدير ادارة الرعاية الاساسية، ومدير ادارة تنظيم الاسرة، ومنسق مبادرة الألف يوم الذهبية بالمديري، لتجهيز غرف المشورة الأسرية في الوحدات والمستشفيات، وتفعيل خدمات المشورة الأسرية، بالتزامن مع جميع الخدمات الأخرى بالوحدات والمستشفيات.

تجهيز 29 غرفة المشورة بالمستشفيات والوحدات الصحية

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنه قد تم تجهيز 29 غرفة في 29 وحدة ومستشفى في المرحلة الأولى للمبادرة وتقدم خدمات المشورة الأسرية حاليًّا، وجار بدء تنفيذ المبادرة في باقي وحدات المحافظة تباعًا بعد تدريب مقدمي المشورة الأسرية في الوحدات والمستشفيات.

مبادرة الألف يوم الذهبية

 يذكر أن مبادرة الألف يوم الذهبية، ترتكز على ثلاث محاور هامة، المحور الأول، صحة الطفل السليم، وحقه في حياة صحية آمنة،  ومناخًا اجتماعيًّا سليمًا ينعكس على صحته النفسية، والمحور الثاني تشجيع الولادات الطبيعية، وتقليل نسبة الولادات القيصرية غير المبررة طبيًّا، والمحور الثالث صحة ورعاية الطفل منذ ميلاده، وتشمل سجلا توعويا للام، يكون لها بمنزلة مرشد لنشئ سليم.

ندوات توعوية سابقة عن ختان الإناث

إن إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمحافظة الفيوم، أجرت حوارًا مجتمعيًّا موسعًا، جمع نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، جاء ذلك ضمن أنشطة حملة توعية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع بهدف التوعية بمخاطر الختان، وموقف الشرائع السماوية من ختان الإناث.

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 وأقيم الحوار بالمركز الطبي بكيمان فارس وتم تقسيم الحضور إلى مجموعتين تضم كل منهما 20 فردًا. 

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