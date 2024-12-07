جولة لمعاون وزير الإسكان علي محطات مياه الشرب في الفيوم

تابع المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المبادرة القومية حياه كريمة، بمحافظة الفيوم، رافقه المهندس سامي كامل غالي رئيس قطاع المياه، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، شملت الجولة محطات مياه الشرب الجديدة بالعزب، المرحلة الثالثة ومحطة قحافة، ورافع وخزان قصر الجبالي.

تسهيل عمل الشركات المنفذة للمشروعات

أكد معاون وزير الإسكان أهمية تذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات لتسريع الأعمال تمهيدًا لبدء دخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من كافة المشروعات التي تنفذها الدولة، لضمان حياة كريمة تحت مظلة مشروعات البنية التحتية، التي تنفذها الدولة.

تسريع العمل بالمواقع

كما وجه معاون وزير الإسكان، الشركات المنفذة والموكلة بتنفيذ محطات مياه الشرب داخل قرى المبادرة القومية حياة كريمة، بزيادة نسب العمالة المتخصصة داخل كل المواقع، والعمل بالتوازي بمكونات المحطات من أعمال مدنية وتركيبات، مع الالتزام بكافة قواعد السلامة والصحة المهنية، التي تضمن وتؤمن بيئة العمل، حفاظًا على صحة العامل، وإنجاز المهام الموكلة له علي أكمل وجه، ودخول المحطات الخدمة بعد الإجراءات التشغيلية التجريبية الأولية، قبل موسم الصيف حتى يستشعر المواطن بالخدمات المقدمة له.

مشروعات حياة كريمة بيوسف الصديق واطسا

كما شملت الجولة، رافع وخزان المياه بقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، الذي يعمل على تحسين ضغوط مياه الشرب داخل قرى يوسف الصديق، وتبلغ السعة التخزينية له 3 آلاف متر مكعب، والمرحلة الثالثة بمجمع محطات مياه الشرب بالعزب، التي تبلغ طاقتها التصميمية 120 ألف متر مكعب يوم، وتعمل علي تحسين الخدمات وزيادة كميات المياه المنتجة لتوفير واستدامة الخدمة علي مدار اليوم.

كما تم متابعة محطة مياه الشرب بقحافة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تعمل علي توفير كميات اضافية من المياه مناسبة تقدر 43 ألف متر مكعب للتغلب على الزيادة السكنية والتوسع العمراني داخل قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

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