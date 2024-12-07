السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة لمعاون وزير الإسكان علي محطات مياه الشرب في الفيوم

جولة معاون وزير الإسكان
جولة معاون وزير الإسكان بالفيوم، فيتو

تابع المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  مشروعات المبادرة القومية  حياه كريمة، بمحافظة الفيوم، رافقه المهندس سامي كامل غالي رئيس قطاع المياه، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، شملت الجولة محطات مياه الشرب الجديدة بالعزب، المرحلة الثالثة ومحطة قحافة، ورافع وخزان قصر الجبالي.

تسهيل عمل الشركات المنفذة للمشروعات

أكد معاون وزير الإسكان أهمية تذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات لتسريع الأعمال تمهيدًا لبدء دخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من كافة المشروعات التي تنفذها الدولة، لضمان حياة كريمة تحت مظلة مشروعات البنية التحتية، التي تنفذها الدولة.

تسريع العمل بالمواقع 

كما وجه معاون وزير الإسكان، الشركات المنفذة والموكلة بتنفيذ محطات مياه الشرب داخل قرى المبادرة القومية حياة كريمة، بزيادة نسب العمالة المتخصصة داخل كل المواقع، والعمل بالتوازي بمكونات المحطات من أعمال مدنية وتركيبات، مع الالتزام بكافة قواعد السلامة والصحة المهنية، التي تضمن وتؤمن بيئة العمل، حفاظًا على صحة العامل، وإنجاز المهام الموكلة له علي أكمل وجه، ودخول المحطات الخدمة بعد الإجراءات التشغيلية التجريبية الأولية،  قبل موسم الصيف حتى يستشعر المواطن بالخدمات المقدمة له.

مشروعات حياة كريمة بيوسف الصديق واطسا

كما شملت الجولة، رافع وخزان المياه بقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، الذي يعمل على تحسين ضغوط مياه الشرب داخل قرى يوسف الصديق، وتبلغ السعة التخزينية له 3 آلاف متر مكعب، والمرحلة الثالثة بمجمع محطات مياه الشرب بالعزب، التي تبلغ طاقتها التصميمية 120 ألف متر مكعب يوم، وتعمل علي تحسين الخدمات وزيادة كميات المياه المنتجة لتوفير واستدامة الخدمة علي مدار اليوم.

بمشاركة 400 لاعب، منطقة الفيوم لـ كرة القدم تنظم مهرجانا للبراعم اليوم

الفيوم تستعد لإطلاق قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة

 كما تم متابعة محطة مياه الشرب بقحافة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تعمل علي توفير كميات اضافية من المياه مناسبة تقدر 43 ألف متر مكعب للتغلب على الزيادة السكنية والتوسع العمراني داخل قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الاسكان الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الخدمات المقدمة للمواطنين السلامة والصحة المهنية تحسين مستوى الخدمات تسهيل كافة الاجراءات خزان قصر الجبالي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي محطة قحافة مشروعات البنية التحتية

مواد متعلقة

نيابة الفيوم تصطحب قاتل حلاق سنورس لتمثيل الجريمة

جنايات الفيوم تقضي بإحالة أوراق قاتل ابنته لـ المفتي

والده وشقيقه الأكبر متهمان بقتله، نيابة الفيوم تصرح بدفن جثة حلاق بسنورس

استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-12-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد يفوز على ستاد أبيدجان ويشعل مجموعة الأهلي

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

منوعات

المزيد

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية