صحة الفيوم: إحالة الأطباء المتغيبين أثناء جولة وكيل الوزارة للتحقيق

تابع الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم 4 مستشفيات هي، سنورس المركزى والتأمين الصحي والصدر والرمد، وأحال الأطباء المتغيبين عن العمل بدون إذن الي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية لصحة والسكان.

خريطة جولة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم

وتفقد وكيل وزارة الصحة اثناء جولته اقسام الاستقبال والعيادات الخارجية ومراكز عقر الكلب وعيادات تنظيم الاسرة والمطابخ ومخازن المستلزمات ومعامل تركيب الاسنان، وعيادات الاسنان.

نتائج جولة وكيل وزارة الصحة علي 4 مستشفيات

وطالب وكيل وزارة الصحة والسكان إدارة مستشفي الصدر بسرعة التخلص من الكهنة الموجودة في المستشفى خلال شهر، والانتهاء من تركيب شبكة الغازات في الغرف، وتركيب تندات انتظار للمرضى والبدء في تركيب الغاز الطبيعي، وتحريك الاثاث الزائد الى اماكن اخرى، كما طالب ادارة المستشفى بزيادة اعداد العاملين بالامن وتنظيم المرضى، ونقل اسطوانات الاكسجين من الطرقات.

كما قرر احالة أطباء مستشفي الرمد غير المتواجدين في العمل، رغم التوقيع في دفتر الحضور، الي التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وبلغ عددهم 5 أطباء.

تجهيز غرف المشورة الاسرية وتفعيل المبادرة

كان قد عقد الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، ومدير ادارة الرعاية الاساسية، ومدير ادارة تنظيم الاسرة، ومنسق مبادرة الألف يوم الذهبية بالمديري، لتجهيز غرف المشورة الأسرية في الوحدات والمستشفيات، وتفعيل خدمات المشورة الأسرية، بالتزامن مع جميع الخدمات الأخرى بالوحدات والمستشفيات.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنه قد تم تجهيز 29 غرفة في 29 وحدة ومستشفى في المرحلة الأولى للمبادرة وتقدم خدمات المشورة الأسرية حاليًّا، وجار بدء تنفيذ المبادرة في باقي وحدات المحافظة تباعًا بعد تدريب مقدمي المشورة الأسرية في الوحدات والمستشفيات

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