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محافظات

صحة الفيوم تغلق معمل تحاليل ألقى نفايات طبية في الشارع

نفايات خطرة، فيتو
نفايات خطرة، فيتو

أصدر الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، قرارا بإغلاق معمل تحاليل طبية بحي لطف الله، بناءً علي تقرير إدارة العلاج الحر، يفيد بأن المعمل القي نفايات طبية في عرض الشارع، ما يشكل خطورة علي صحة المواطنين، كما كلف وحدة التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية، برفع النفايات وتطهير موضعها، والتخلص منها بالمدفن الصحي بشكل آمن.

تدريب الأطباء الجدد علي الرعاية الأولية

يذكر إن إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، نظمت تدريبًا للأطباء الجدد على حزمة البرامج الفنية للرعاية الأولية، وشمل البرنامج التدريب على الرعاية الأساسية، وطب الأسرة، وأساسيات السونار، وأعمال الوقائى وطرق مكافحة العدوى، والمهارات الإدارية والشئون القانونية، والصحة الانجابية، والأمراض غير السارية، والإسعافات الأولية، والرعاية المتكاملة للطفل المريض، ورعاية الأمومة والطفولة.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن تدريب السونار العملي تم فى مستشفى الفيوم العام وأشرف عليه الدكتورة أمل سعد، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، وفي ختام التدريب تسلم المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية.

متابعة الوحدات الصحية بالقري

 وكان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قد تابع  الوحدات الصحية بقري" ابجيج ومنشأة رحمى ومطول وبحر أبو المير ونوارة ومنية الحيط ومعجون وشدموه والجعافرة والمركز الطبى باطسا" بالإضافة إلى مستشفى إطسا المركزي.

الأقسام التي شملتها الجولة

 وتفقد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم خلال متابعته للوحدات الصحية، أقسام الاستقبال والتطعيمات وتنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان، والصيدليات، وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى إطسا المركزي، وقسم الحضانات، النساء والتوليد.

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