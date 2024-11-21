صحة الفيوم تجري حوارا مجتمعيا عن ظاهرة ختان الإناث ومخاطره

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمحافظة الفيوم، أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا، جمع نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، جاء ذلك ضمن انشطة حملة توعية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع بهدف التوعية بمخاطر الختان، وموقف الشرائع السماوية من ختان الإناث، واقيم الحوار بالمركز الطبي بكيمان فارس وتم تقسيم الحضور إلى مجموعتين تضم كل منهما 20 فردا.

محتوى الحوار والهدف من إجرائه

وقد تولت إدارة الحوار كل من الدكتورة هالة عبد الرحمن، المدير السابق لإدارة الحد من الإعاقة بوزارة الصحة والسكان، وشمل الحوار تاريخ الظاهرة، وأثرها الطبي على الإناث، وموقف الشرائع السماوية من الختان، وطرق المواجهة، وأساليب التوعية للمواطنين بمخاطر الختان، ويهدف الحوار إلى بناء توافق مجتمعي حول ضرورة القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وتسليط الضوء على الآثار الصحية والنفسية المدمرة لهذه الممارسة.

العقاب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث والسجن المشدد للطاقم الطبي

يذكر أن القانون المصري ينص علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث، والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم على هذه الجريمة، كما أكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة، وذلك للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.

وتبذل الدولة المصرية كثيرا من الجهد في تنظيم ندوات توعية للمواطنين بعقوبات وأضرار ختان الإناث، وتطالبهم بالابلاغ فورا على حالات الختان، وتوفر الدولة السرعة في الاستجابة للبلاغات وتشجيع المواطنين بالإبلاغ وطلب المساعدة.

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