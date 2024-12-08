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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-12-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الأحد، عن أسعار الأمس، وتراوحت  أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

 كما تراوحت  أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و107 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  100   جنيها و110 جنيهات، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 165 و170 جنيها وفي السوبر ماركت 180 جنيها، وكيلو الأوراك 75 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 165 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 165 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 265 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 42 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى. 

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