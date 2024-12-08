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ثقافة وفنون

رولين القاسم: النساء فقدن جزءا من الأنوثة حين لبسن "بنطلون الراجل"

رولين القاسم، فيتو
رولين القاسم، فيتو

قالت رولين القاسم في بودكاست "بونجور يا بيبي" الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الكثير من النساء فقدن جزءا من أنوثتهن حينما لبسن "بنطلون الرجل"، وأن غالبية السيدات لا تريد هذا البنطلون قائلة: "دي استعارة مكنية لسه عملاها دلوقتي" وأضافت إن الرجل خلق لكي يسعى ويعمل ويضع البذرة ثم ترعاها المرأة وتجعلها أكبر.

 

وأضافت رولين القاسم: تعرفي الراجل الصح إزاي؟ لما تلاقيه طلع الطاقة الأنثوية اللي جواكي" وقالت إن المساواة فهمت خطأ على مر العصور، لأن المساواة من وجهة نظرها مساواة إنسانية، لا أن تأخذ السيدة مكان الرجل والرجل مكان السيدة، وقالت إن الرجل الصح هو الذي يكون مسئولا عن الأسرة كلها، لأن غريزة الرجل هي العمل والزواج، وأحيانا تتغلب غريزة العمل على غريزة الزواج، والهدف الأول هو أن ينجح في عمله قبل أي شيء، وأن المفترض أن يوازن الرجل بين عمله وحبه.
 


وقالت القاسم إن الرجل أيضًا لابد أن يكون على دراية بكيفية معرفته للـ"الست الصح" بأن تخرج من داخله طاقة الرجولة بألا تكون عنيدة ولا تضع نفسها ندا له ولا ترهقه نفسيا، فالرجل عادة أتى لكي يحقق أحلام غيره، قائلة "أديله يا أختي الفرصة.. مش كل حاجة تقولي أنا هعمل وهعمل.. عيشي دورك الحقيقي".

 

بودكاست بونجور يا بيبي 

 

 

جدير بالذكر أن الحلقة الأولى من بودكاست "بونجور يا بيبي" لرولين القاسم الذي تنتجه الشركة المتحدة أذيعت مؤخرا على القناة الرسمية للبودكاست على موقع اليوتيوب وعلى جميع المواقع الصوتية ووسائل التواصل الاجتماعي وقد حظيت هذه الحلقة بمتابعة كثيفة وانتشار كبير في الساعات الأولى لبثها.

 

 

ويأتي هذا ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وزيادة المحتوى الإليكتروني على مواقع التواصل الاجماعي تماشيا مع اتجاهات الجماهير الآن وخاصة الشرائح العمرية الأصغر منها.

 

 

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رولين القاسم الإعلامية رولين القاسم بودكاست بونجور يا بيبي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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