أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة.. توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.. وطلب عاجل من التنمية الصناعية للمستثمرين بشأن المستحقات المالية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

فى إطار استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث في جميع القطاعات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، قام المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال اليوم السبت، بزيارة تفقدية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (شبينتكس) بمحافظة المنوفية، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والدكتور أيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي لشركة "مصر شبين للغزل والنسيج".

كشفت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، عن توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، لافتة إلي أن وصول سعر الدولار إلي 50 جنيها أمر لا يقلق في ظل اتباع سياسة صرف مرنة.

وأشارت سهر الدماطي، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": زيادة الطلب على الدولار يؤدي إلي زيادة السعر.

تحركات محدودة شهدها سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع الماضى داخل الأسواق المحلية، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 80 جنيها تقريبا.

وارتفع سعر الجنيه الذهب على مدار الأسبوع بهذه القيمة، وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية فى الاجتماع المقبل.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى آخر تحديث له اليوم السبت نحو 29520 جنيها، بعد أن كان يسجل نحو 29440 جنيها فى بداية الاسبوع.

شارك مركز تحديث الصناعة في مهرجان الجبن المصري، حيث استقبل جناح المركز عددا من الزائرين الراغبين فى الاستفسار عن الخدمات التى يقدمها المركز لعملائه من مصانع وشركات وتجمعات ورواد أعمال للاستفادة من الخدمات الفنية التي يقدمها في مختلف القطاعات الصناعية.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 87.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2 % والعرب على 6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 213.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 256.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أكدت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، أهمية تعزيز مشاركة المرأة فى وضع السياسات واتخاذ القرارات كشريك أساسي في صناعة القرار.

وأشارت إلى أن رائدات الأعمال حققن نجاحات عديدة في العديد من المجالات الاقتصادية ومنها قطاع الصناعات الغذائية، كما لعبت المرأة العاملة دورًا رئيسى فى المجتمع المصرى في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 348.4 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 039,6 مليون ورقة منفذة على 565 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.3 مليار جنيه وقيية تداول بلغت 5.058 مليون ورقة منفذة على 466 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية: إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك تحمل أهمية اقتصادية كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحتوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانة مصر كشريك دولي في مجالات متعددة.

يبحث عملاء بنك القاهرة عن حدود التغذية اليومية في بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وأوضح بنك القاهرة عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100مرة.

تصدرت أسعار كروت الشحن الجديدة محرك البحث "جوجل"، بعدما رفعت شركات المحمول أسعار كروت الشحن الفكة، الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، مؤكدة أن الزيادة تشمل كروت الشحن الفكة فقط، ولا تشمل كروت الرصيد التي بقيت كما هي، حيث بدأت شركات المحمول رسميا تطبيق الزيادة والتعديل الجديد في قيم وأسعار كروت الشحن الفكة ، أمس الجمعة.

ناشدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك خلال مدة (15 يوما) من تاريخ الإعلان.

وأشار، بيان هيئة التنمية الصناعية إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا، لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

وزير الصناعة يدعو كافة المستثمرين بعدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية

ووفقا لتصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أكد أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية

الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024

وأشار إلى أن الطرح الجديد للأراضي تم أول ديسمبر 2024، مؤكدًا أن التفتيش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.

حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًّا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.

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