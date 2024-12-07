رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة (تفاصيل)

أسعار كروت الشحن، تصدرت أسعار كروت الشحن الجديدة محرك البحث "جوجل"، بعدما رفعت شركات المحمول أسعار كروت الشحن الفكة، الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، مؤكدة أن الزيادة تشمل كروت الشحن الفكة فقط، ولا تشمل كروت الرصيد التي بقيت كما هي، حيث بدأت شركات المحمول رسميا تطبيق الزيادة والتعديل الجديد في قيم وأسعار كروت الشحن الفكة ، أمس الجمعة.

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" آخر تحديث لأسعار كروت الفكة ونسب الزيادة.

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سعر كروت الشحن الفكة فودافون

أسعار كروت الفكة الجديدة لشركة فودافون

توفر شركة فودافون توفر لمشتركيها خدمات متنوعة وتضم قائمة عروض كروت الفكة لشركة فودافون، وفق للموقع الرسمي بالشركة كالتالي:

كارت الفكة 13 جنيهًا

ويقدم الكارت 300 وحدة صالحة لمدة يومين، بالإضافة إلى 650 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".

كارت الفكة 16.5 جنيه

ويقدم الكارت 425 وحدة صالحة لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى 425 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".

كارت الفكة 19.5 جنيه

ويقدم الكارت 550 وحدة صالحة لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى 975 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".

كارت الفكة 26 جنيهًا

ويقدم الكارت 750 وحدة صالحة لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى 1300 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".



سعر كروت الشحن الفكة اتصالات

أسعار كروت الفكة الجديدة لشركة اتصالات

الأسعار الجديدة لباقات الانترنت الشهرية من شركة اتصالات إي آند مصر بعد التعديل كالتالي:

باقة سوبر 140 جيجابايت

بالنسبة لـ سعر باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة سوبر 140 جيجابايت إلى 239.4 جنيه شهريًا، شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما يتم الاشتراك في باقة سوبر 200 جيجابايت بحوالي 330.6 جنيه شهريًا شاملة الضريبة.

باقة سوبر 250 جيجابايت

أما باقة سوبر 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه شهري شاملة ضريبة القيمة المضافة، وكذلك سعر باقة سوبر 400 جيجابايت وصل إلى 649.8 جنيه شهريًا بالضريبة.

باقة سوبر 600 جيجابايت

وبالنسبة إلى باقة سوبر 600 جيجابايت الاشتراك الشهري فيها وصل لـ 850 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 1 تيرا بايت

أما الاشتراك في باقة سوبر 1 تيرا بايت الشهري بحوالي 1550.4 جنيه بعد إضافة الضريبة.

باقة ميجا 250 جيجابايت

بالنسبة لباقة ميجا 250 جيجابايت الاشتراك الشهري بها وصل لـ 604.2 جنيه، بعد احتساب قيمة الضريبة المضافة.



سعر باقات الانترنت وى

الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت المصرية للاتصالات

ورفعت المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت، لتبدأ من 239.4 جنيه لـ باقة سوبر 140 جيجابايت، وتصل حتى 2006.4 جنيه شهريًا لباقة ماكس 1 تيرا بايت.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد الزيادة كالتالي:

- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا.

- باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا.

- باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا.

- باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا.

- باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا.

- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا.

- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا.

- باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا.

- باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا.

للمزيد: سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE



سعر كروت الشحن الفكة أورنج

تفاصيل كروت الفكة لشركة أورنج

تتضمن كروت الفكة التي تقدمها أورنج مجموعة متنوعة من الفئات التي تمنح المستخدمين وحدات أو ميجابايتس صالحة لفترات مختلفة، وفيما يلي تفاصيل الكروت:

كارت الفكة 13 جنيهًا:

يمنح 300 وحدة أو ميجابايت.

صالحة لمدة يومين.



كارت الفكة 16.5 جنيه

يمنح 425 وحدة أو ميجابايت.

صالحة لمدة 6 أيام.



كارت الفكة 19.5 جنيه

يمنح 550 وحدة أو ميجابايت.



كارت الفكة 26 جنيهًا

يمنح 750 وحدة أو ميجابايت.

صالحة لمدة 10 أيام.



كارت الفكة 38 جنيهًا



يمنح 1100 وحدة أو ميجابايت.



كارت الفكة 45 جنيهًا

يمنح 900 وحدة أو ميجابايت.

صالحة لمدة 28 يومًا.



كارت الفكة 55 جنيهًا

يمنح 1200 وحدة أو ميجابايت.

صالحة لمدة 28 يومًا.



كارت الفكة 65 جنيهًا

يمنح 1400 وحدة أو ميجابايت.

صالحة لمدة 28 يومًا.

أول رد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ارتفاع أسعار كروت الفكة

في أول رد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول يصل إلى أكثر 100 مليون مشترك، وبالنسبة للمشتركين في الإنترنت الأرضي فأكثر من 12 مليون مشترك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن نسبة الزيادة في الاستخدام في خدمات الهاتف المحمول تصل إلى أكثر من 74% سنويًّا، وأكثر من 16% سنويًّا في عدد مستخدمي الإنترنت المحمول، وبالنسبة لزيادة الاستخدام في الإنترنت الأرضي فقد وصلت إلى أكثر من 29% سنويًّا، وأكثر من 8% سنويًا في عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي، وهذه الخدمات لم يتغير سعرها منذ 2017 أي أكثر من 8 سنوات".

وأوضح: “الفترة الأخيرة كان بتجي لنا شكاوى من المستخدمين، وطلبات لتحسين الجودة، الجهاز كان بين أمرين إنه يحاول يساعد الشركات على الاستثمار لتحسين الخدمات، والضغوط الاقتصادية على المواطن، لذلك وقعنا مع الشركات ملحق للجزاءات في حال وجود مشكلة في الجودة ولهذا كانت عملية عملية تحريك الأسعار بميزان حساس جدًّا، عشان نتخذ القرار، اللي في الآخر الهدف منه الجودة والخدمة”.

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