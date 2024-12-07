السبت 07 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب فى الاسواق، فيتو

تحركات محدودة شهدها سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع الماضى داخل الأسواق المحلية،  حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 80 جنيها تقريبا.

وارتفع سعر الجنيه الذهب على مدار الأسبوع بهذه القيمة، وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية فى الاجتماع المقبل.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى آخر تحديث له اليوم السبت نحو 29520 جنيها، بعد أن كان يسجل نحو 29440 جنيها فى بداية الاسبوع.

ويعد الجنيه الذهب من أفضل أنواع الاستثمار فى السوق المحلى فى الفترة الأخيرة، لحفظ قيمة أموالهم فى الملاذ الآمن.

اسعار الذهب العالمية اليوم فى البورصة 

 

تكبدت أسعار الذهب خسائر خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.4 بالمئة، مسجلة بذلك تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك وسط مجموعة من العوامل التي أثرت على أداء المعدن الأصفر.

ورغم ارتفاع أسعار المعدن الثمين في تعاملات امس الجمعة، بعد أن أشار تقرير الوظائف الأميركية لشهر نوفمبر إلى استمرار تحسن سوق العمل تدريجيًا، مما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.

 

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف بـ 0.2 بالمئة إلى 2636 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2659.60 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31 دولار للأونصة لكنها سجلت مكاسب أسبوعية. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 925.78 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 957.83 دولار، وتكبد كلا المعدنين خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

 

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