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اقتصاد

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

شركات المحمول، فيتو
شركات المحمول، فيتو

 بدأت شركات المحمول صباح اليوم الجمعة تطبيق الزيادة والتعديل الجديد فى قيم وأسعار كروت الشحن الفكة، وخلال السطور التالية نستعرض  أسعار كروت الفكة ونسب الزيادة. 


أسعار فئات كروت الفكة الجديدة 

 بدأت شركات المحمول تطبيق الزيادة في  أسعار كروت الفكة اعتبارًا من اليوم الجمعة، حيث قامت الشركات بتعديل الكروت وفئاتها، وتم إلغاء كارت الفكة فئة 10 جنيهات، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، وحل محله كارت بسعر 13 جنيهًا ويعطي رصيدًا 9.1 جنيه.

أما الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، تم تعديله ليصبح بـ  16.5 جنيه ويعطي رصيدًا 11.55 جنيه.

والكارت فئة 15 جنيهًا تم إلغاؤه واستبدل به كارت  بـ 19.5 جنيه ويعطي رصيدًا 13.65 جنيه.

والكارت فئة 20 جنيهًا الذي يعطي رصيدًا قدره 14 جنيهًا، استبدل به كارت فئة 26 جنيهًا ويعطي رصيدًا 18.2 جنيه.

أما الكارت فئة 29 جنيهًا الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، تم تغييره لكارت بسعر 38 جنيهًا ويوفر رصيدًا قدرة 26.6 جنيه.

آليات جديدة لجزاءات الجودة 

كان د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهد امس مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، والتي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.

ووقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي إند مصر.

وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.

كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

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