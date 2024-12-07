السبت 07 ديسمبر 2024
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اقتصاد

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار، كشفت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، عن توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، لافتة إلي أن وصول سعر الدولار إلي 50 جنيها أمر لا يقلق في ظل اتباع سياسة صرف مرنة.

السبب الرئيسي وراء زيادة سعر الدولار

وأشارت سهر الدماطي، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": زيادة الطلب على الدولار يؤدي إلي زيادة السعر.

أسباب ارتفاع سعر الدولار 

وأوضحت: نحن في نهاية العام وكل المؤسسات والبنوك والشركات تقوم بغلق ميزانياتها والمراكز المالية الخاصة بها، وهذا يخلق نوعا من الطلب على الدولار وبالتالي يتحرك السعر، ومع قرب موسم رمضان يتم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد متطلبات رمضان وهذا ما يخلق طلبا على الدولار، إلي جانب التزامات الدولة بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وهذا ما يؤدي إلي زيادة الطلب وارتفاع سعر الدولار.

تحريك سعر الدولار بالسوق 

ولفتت إلي أن البنك المركزي أتاح فتح الاعتمادات لـ13 سلعة غير استراتيجية منذ شهر لتحريك السوق، وهذا ما أدى إلي زيادة سعر الدولار.

سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا اليوم السبت (آخر تحديث )

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024


وأكدت أن البنك المركزي يطبق سياسة سعر الصرف المرن، وبالتالي من الوارد ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه في أي توقيت وهذا يتوقف على العرض والطلب
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية ارتفاعا في ختام تعاملات الأسبوع، متخطيا حاجز الـ 50 جنيها رسميا لأول مرة في تاريخه. 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  
 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.93 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

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