الإحصاء: 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال 10 أشهر

شهدت العلاقات المصرية النرويجية خلال الأعوام الماضية تطورًا مستمرًّا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وتزامنًا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج فى زيارة رسمية، استكمالًا الى جولة الأوروبية، حيث أجرى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة فى مصر، وكذا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا يرصد العلاقات المصرية النرويجية، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى النرويج 15 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حجم الواردات المصرية من النرويج

وبلغ حجم الواردات المصرية من النرويج 202 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج

كما بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج 217 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024

1. نفايات صناعة الأغذية، أغذية حيوانات بقيمة 7 ملايين دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 4 ملايين دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 1.0 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.0 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024

1. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار.

2. خامات معادن بقيمة 38 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار.

4. أسمدة بقيمة 15 مليون دولار.

5. خشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر 481 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 768 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين الموجودين بدولة النرويج طبقــًا لتقديرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية عام 2023.

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