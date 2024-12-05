الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

«الرقابة على الصادرات»: بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع اعتبارا من الغد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف  المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، عن بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركى وفروع البنوك بالمواني على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش  فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

 وأوضح أن التسهيل في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج جزء من تقليل التكلفة على المصنعين ويمكنهم من المنافسة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص والجهات الحكومية يجب أن يعملوا على تطوير عمليات التغليف والطباعة لتكون وفق أسس ومعايير عالميًا.

معرفة احتياجات الأسواق من ضوابط وشروط جديدة للاستيراد

وأضاف أن هناك فتح قنوات اتصال مباشرة مع التمثيل التجاري لمعرفة احتياجات الأسواق من ضوابط وشروط جديدة للاستيراد، مشيرا إلي أن القطاع الخاص في مصر له نظرة أسرع لاحتياجات الأسواق الدولية المستقبلية لذا ننسق أيضا مع جهات القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجات الأسواق التصديرية.

وأوضح "النجار" أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات تطوير أداء الجهات والهيئات العاملة على ملف الاستيراد والتصدير وبالأخص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 وأشار إلى أن الهيئة أنشأت معمل في ميناء الدخيلة وهو معمل معتمد دولي لتحليل المنتجات القابلة للتحلل وهو معمل متطور للغاية، بالاعتماد على أجهزة حديثة ليست موجودة في عدد كبير من الدول، ويتبقي جهاز واحد فقط حتى يعمل المعمل بكامل طاقته، وخلال 6 أشهر مقبلة فإن المعمل محجوز طوال هذه الفترة.

منح شهادة سابر للتصدير إلي السعودية

وأشار إلى أن الهيئة حاليا تمتلك معامل معتمدة في أكثر من دولة ويمكنها أيضا منح شهادة سابر للتصدير إلي السعودية، وحاليًا نساعد المصدرين للحصول على شهادات المطابقة المختلفة في أكثر من سوق دولية.

وتابع المهندس عصام النجار، أنه ويجري الاتفاق مع وزارة البيئة حاليا لتعطي الهيئة الـ green label لتتوافق مع الاحتياجات التي تطلبها الأسواق في أكثر من قارة.

تسهيل استيراد لورق الدشت من أجل التوسع في صناعات الطباعة والتغليف

وأوضح رئيس الرقابة على الصادرات، أن هناك تراجعا كبيرا في واردات قطاع الطباعة والتغليف وحاليا نقوم بتسهيل استيراد لورق الدشت من أجل التوسع في صناعات الطباعة والتغليف لكون هذا القطاع مكمل أساسي لكافة القطاعات الأخري.

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