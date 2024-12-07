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ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

إبل، فيتو
إبل، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، كشف منظمو أكبر مهرجان للإبل تستضيفه السعودية حاليا، عن تورط بعض الملاك بمخالفات العبث بالإبل التي تتضمن إخضاعها لعمليات تجميل مخالفة لقوانين المنافسة في المسابقات ذات الجوائز المليونية.

 

ضبط مخالفات في مهرجان الإبل 

وأعلن نادي الإبل الذي يشرف على مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، عن ضبط عشرات حالات العبث بالإبل المشاركة في النسخة التاسعة الحالية من المهرجان، التي تقام في مقر المهرجان قرب الرياض.

وقال النادي الرسمي، إن المخالفات التي أعلنت عنها اللجنة الطبية في المهرجان، تتضمن العبث بإبل تنتمي لعدة فئات، إذ تُقسم الإبل المشاركة وفق ألوانها وأعمارها.

وأوضح النادي أن اللجنة القانونية في المهرجان، تلاحق المخالفين لتحقيق المنافسة العادلة بين المشاركين.


وتتركز عمليات التجميل التي يجريها أطباء بيطريون للإبل، على تصغير الأذن، وتكبير الوجه، وهي معايير أساسية في اختيار الإبل الفائزة بمسابقات المزايين ذات الجوائز المالية الكبيرة.

وتنص شروط المشاركة في المهرجان على استبعاد الملاك من المشاركة من نسخة أو أكثر للمهرجان، وفرض غرامات مالية عليهم، في حال اكتشاف أي غش أو أي نوع من أنواع العبث للتغيير في الشكل الطبيعي للإبل المشاركة.

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