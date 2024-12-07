السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية

وظائف وزارة العمل
وظائف وزارة العمل في السعودية، فيتو
ads

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في  السعودية. 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية 

وأعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

وكشفت وزارة العمل عن شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية، مؤكدة  أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان،  تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن "الوزارة"جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة. 

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية 

وتتضمن الفرص المتاحة اليوم، تخصصات متنوعة وهي:  2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات، و1 مهندس ميكانيكا مشتريات "محطات معالجة المياه"،خبرة من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى 5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5  مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي،خبرة من 5 إلى 15 سنة.

مزايا فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية

وأوضح البيان المزايا في هذه الوظائف، التي تشمل توفير السكن المجاني،و تذاكر طيران ذهاب وعودة، وإقامة داخل المنشآت، وتأمين صحي شامل، وتتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي، كما توفر الشركة أيضا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية،وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام إدارة  التشغيل بالوزارة أنه على   الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"، على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg علمًا بأن فترة التقديم تبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024،وتستمر لمدة 10 أيام.

وأكدت " الوزارة" أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية المملكة العربية السعودية فرص عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين في السعودية فرص عمل جديدة محطات معالجة مياه الصرف الصحي مكتب التمثيل العمالي بالرياض وزير العمل وظائف وزارة العمل في السعودية

مواد متعلقة

وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون مع نقابتي المهن التعليمية والزراعية

وزارة العمل تحذر من التعامل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل التأكد من التراخيص

بعد غلق باب التقديم، موعد إجراء الاختبار لوظائف وزارة العمل في الإمارات

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية (صور)

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

مصير المطرب عمرو دياب بعد الحكم بتغريمه في قضية الشاب المصفوع

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في سوريا

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

المعارضة السورية: بدأنا عملية عسكرية لدخول دمشق

مفاجآت هجومية، الأهلي بالقوة الضاربة أمام أورلاندو

رئيس جنايات الجيزة يختبر القوى العقلية للمتهمين بقتل نجل سفير سابق (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية