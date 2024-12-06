اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، المقام حاليا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات.

وشهد الاجتماع حضور 62 هيئة من أصل 64 لها حق الحضور والتصويت.

قائمة المرشحين في انتخابات الكرة الطائرة

وتشهد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت القائمة كالتالي:

الرئاسة: ياسر قمر - عمرو مخلوف - عايدة إسماعيل - شريف الشمرلي

نائب الرئيس: أحمد عبد الدايم - محمد صادق - خالد أبو زينة - هناء حمزة - منصور المحمدي.

أمين الصندوق: يوسف حسن - عبد المعطي منصور - منى عبد الكريم - طارق البسيومي.

العضوية: وائل قنديل - شوكت فرغلي - محمود الفقي - مرفت خليل - محمود رؤوف - أيمن عبد الرحيم - حسين السرجاني - حاتم شعلان - هويدا حسن - محمد فرج - حمدي نور الدين - انجي الشامي - أيمن طه - مصطفى المنيري - أحمد كمال - رضا الغزالي - علي عبد السلام - عطا مرزوق - أيمن كامل - چيهان فؤاد - نوران عادل - طلعت خليل - أشرف درويش.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة حضور 64 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب، ويتكمل النصاب القانوني بحضور (50% + 1)، من إجمالي العدد.

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