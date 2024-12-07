نتيجة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بعد مرور 15 دقيقة

الأهلي، يسيطر التعادل السلبي على مباراة النادي الأهلي وأورلاندو بايرتس بعد مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تقام في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة بدأت بضغط هجومي من لاعبي أورلاندو بايرتس أحدث ارتباك بين محمد الشناوي وياسر إبراهيم أمام مرمى الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

تشكيل أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: سيفو شين.

خط الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين.

خط الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا - ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج.

خط الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد العودة من جنوب إفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو اليوم فى دوري أبطال إفريقيا، حيث تقرر مغادرة البعثة جنوب إفريقيا مباشرة فور الانتهاء من المباراة، حيث ستتحرك بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة من أجل استقلال الطائرة الخاصة للعودة إلى القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وانطلقت مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنقل مبارة الأهلي وأورلاندو عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتمثل مباراة أورلاندو بالنسبة للنادي الأهلي أهمية كبيرة حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق الثلاث نقاط لتعزيز تواجده في صداره المجموعة الثالثة ومواصلة انطلاقته المميزه في دور المجموعات والتي بدأها بالفوز علي ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

كما يسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الجنوب إفريقي لمصالحة جماهيره وذلك عقب تعادل الفريق في مباراته الاخيرة مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف في بطولة الدوري الممتاز.

أما علي الجانب الأخر فيتطلع فريق أورلاندو لخطف الثلاث نقاط من النادي الأهلي وكتابة فوزه الثاني في دور المجموعات بعد الفوز بالجولة الاولي علي حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 خاصة وأنه يتسلح بعامل الأرض والجماهير.

كما يأمل أورلاندو هو الأخر في الفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الدوري الجنوب إفريقي بهدف نظيف أمام ستيلينبوش.

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