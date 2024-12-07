موجة صقيع قوية تضرب اليابان

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتعرض البلاد لموجة صقيع قوية اليوم السبت مع احتمال تساقط كثيف للثلوج في المناطق الشمالية والشرقية، وساحل بحر اليابان.

وتتوقع الوكالة أيضا تساقط الثلوج في المناطق الجبلية غرب اليابان، ومن بينها جزيرتي كيوشو وشيكوكو، وذلك حتى يوم غد الأحد.

احتمال تساقط كثيف للثلوج في اليابان

وبحسب الوكالة فقد تسببت موجة هواء باردة مصحوبة بضغط شتوي قوي في تسجيل أقل درجات الحرارة لهذا الموسم في العديد من المناطق اليابانية بحلول الساعة الـ7:00 من صباح اليوم بتوقيت طوكيو.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية إلى أنها سجلت درجات حرارة متفاوتة في عدة مدن يابانية، حيث سجلت مدينة سابورو 4.5 درجات مئوية تحت الصفر، وموريوكا 3 درجات تحت الصفر، وأوموري 2.4 درجات تحت الصفر، وفي وسط طوكيو انخفضت درجة الحرارة إلى 6.3 درجات مئوية.

تحذير السائقين ومطالبتهم باستخدام الإطارات الشتوية

ووفقا لوسائل الإعلام اليابانية فقد تراكمت الثلوج التي هطلت بغزارة في بعض المناطق، مما دفع السلطات إلى تحذير السائقين ومطالبتهم باستخدام الإطارات الشتوية لسياراتهم ومتابعة تحديثات أوضاع الطقس.

وغالبا ما تشهد بداية فصل الشتاء ارتفاعا كبيرا في الحوادث بسبب قلة الخبرة في التعامل مع الطرق المغطاة بالثلوج.

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