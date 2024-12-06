الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية سوريا: نتعرض لتهديدات أمنية جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة على 4 مدن

وزير الخارجية السوري،
وزير الخارجية السوري، فيتو

قال وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، اليوم الجمعة، إن بلاده تتعرض لهجمات إرهابية طالت حلب وإدلب وحماة وحمص.

محادثات سورية عراقية إيرانية 

وأضاف وزير الخارجية السوري: "أجريت في بغداد محادثات بناءة مع نظيري العراقي والإيراني موضحا أن التصعيد الأخير تسبب أزمة نزوح كبيرة في الوسط والشمال".

وتابع: "نتعرض لتهديدات أمنية جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة وجيشنا يواصل القيام بواجبه ضد كل من يعبث بأمن سوريا"، مشيرا إلى أن الجيش السوري نفذ تكتيكات عسكرية لإعادة التموضع والانتشار.

وأمس الخميس، ذكرت تقارير إعلامية  أن وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور الاجتماع الثلاثي مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والإيراني عباس عراقجي.

وأعلنت العراق اتخاذ تدابير أمنية قوية بالقرب من الحدود مع سوريا، وذلك في ظل الأحداث العنيفة التي تشهدها البلاد، وسيطرة الفصائل المسلحة على حماة.

مقتدى الصدر يكشف موقفه من الصراع في سوريا 

وفي السياق ذاته، كشف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، عن موقفه من الأحداث بسوريا قائلا: “نحن على موقفنا من عدم التدخل في الشأن السوري”.

وأضاف: نراقب الوضع في سوريا بدقة.

ويأتي ذلك بعدما طالب زعيم هيئة تحرير الشام “الإرهابية” المعروفة سابقا “جبهة النصرة”، أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.

الجولاني يوجه رسالة إلى رئيس وزراء العراق 

وأضاف الجولاني في بيان مصور، "نشد على يده أن ينأى بالعراق عن الدخول في أتون حرب جديدة مع سوريا"، مؤكدا أن الاعتقاد بأن الحرب ستمتد للعراق وهم.

الفصائل المسلحة تتقدم صوب حمص ودرعا ودير الزور

ودعا الجولاني فى ذات الفيديو، أهالي حمص ودرعا ودير الزور إلى الاستعداد، في إشارة إلى أن الفصائل المسلحة آتية لقتال الجيش السوري.

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