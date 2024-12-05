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خارج الحدود

الجولاني لأهالي حمص ودرعا ودير الزور: جهزوا أنفسكم

أبو محمد الجولاني،
أبو محمد الجولاني، فيتو

وجه أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، مساء اليوم الخميس، رسالة إلى أهالي حمص ودرعا ودير الزور يدعوهم فيها إلى "الاستعداد" لما وصفه بـ"مرحلة جديدة" في الصراع الدائر في سوريا، وذلك عقب انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة مساء اليوم.

 

انسحاب القوات من مدينة حماة

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان رسمي، أن انسحاب قواتها من مدينة حماة جاء كإجراء لإعادة تموضع القوات خارج المدينة، بهدف الحفاظ على حياة المدنيين بعد تمكن التنظيمات المسلحة من اقتحام المدينة من عدة محاور.

القوات المسلحة السورية خاضت خلال الأيام الماضية معارك ضارية 

وأكد البيان أن القوات المسلحة السورية خاضت خلال الأيام الماضية معارك ضارية لصد الهجمات المتكررة والعنيفة التي شنتها التنظيمات المسلحة على مدينة حماة. 

وأشار إلى أن هذه الهجمات جاءت مدعومة بأعداد كبيرة من المقاتلين ووسائط عسكرية متنوعة، إلى جانب استخدام المجموعات الانغماسية.

وأضاف البيان: "رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها قواتنا المسلحة، والتي شملت ارتقاء عدد من الشهداء، تمكنت التنظيمات الإرهابية من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، مع تكبدها خسائر فادحة."

تجنب زج المدنيين في المعارك داخل الأحياء السكنية

وأكد أن الوحدات العسكرية المرابطة داخل المدينة قامت بإعادة الانتشار خارجها حفاظًا على أرواح المدنيين ولتجنب زجهم في المعارك داخل الأحياء السكنية.

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