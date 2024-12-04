الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجولاني يعلن حل هيئة تحرير الشام خلال ظهوره النادر فى قلعة حلب

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

أعلن أبو محمد  الجولاني، مساء اليوم الأربعاء، أن هيئة تحرير الشام ستحل نفسها إلي هيئة انتقالية.

الجولاني يعلن حل هيئة تحرير الشام الإرهابية 

وقبل وقت سابق من اليوم نشر أحد الحسابات التابعة لـ هيئة تحرير الشام السورية علي تطبيق تليجرام، لقطات ظهر فيها زعيم الجماعة المسلحة  أبو محمد الجولاني داخل قلعة مدينة حلب الواقعة شمال سوريا.

 

وبث الحساب مجموعة لقطات يظهر فيها أبو محمد الجولاني، وهو يقف على درج أمام قلعة مدينة حلب التاريخية، وأخرى يحيي فيها عددا من مناصريه اجتمعوا حوله.

وجرت زيارة أبو محمد الجولاني، بعد أيام من خروج المدينة بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011، نتيجة هجوم الفصائل المسلحة.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها الجولاني محاطًا بأنصاره ومريديه، مسلحين ومدنيين التفوا حوله خارج قلعة حلب.

وكان الجولاني محورًا لشائعة اغتيال راجت بشكل واسع خلال الأيام الماضية، عقب شن الطيران الروسي والسوري غارة عنيفة على مقرات للهيئة في حلب تضمنت مراكز للقيادة.

 أبرز المعلومات عن الجولاني  زعيم هيئة تحرير الشام.

ويحمل أبو محمد الجولاني عدة أسماء، كما تقول مصادر سورية في دير الزور، الأول أحمد حسين الشرع، والثاني أسامة العبسي الواحدي.

بدأ الجولاني رحلته فى القتال وسط صفوف الجماعات الإرهابية في العراق ليصبح لاحقًا شخصية بارزة في تنظيم "القاعدة"، تنقل بعدها بين العراق ولبنان، وتولى الإشراف على تنظيم "جند الشام"، قبل أن يعتقل من قبل القوات الأمريكية،  واللافت أنه أطلق سراحه لاحقًا ليعود أقوى إلى المشهد.

وبحسب المعلومات المتداولة  من قبل وسائل الاعلام فإن الجولاني انشق عن تنظيم القاعدة، لتطهير اسمه واسم التنظيم الذي يقوده حاليًا هيئة تحرير الشام، ليخرج من الظل بهيئة أكثر قبولًا للرأي العام الغربي.

وبحسب  وكالة "أسوشيتد برس"، تشير الوكالة إلى أن الزعيم السابق لجبهة النصرة، البالغ من العمر 41 عامًا، يسعى إلى تغيير صورته لدى العالم.

ويرجح محللون، أن البغدادي طلب منه دمج "جبهة النصرة" التي يقودها مع "داعش"، وهناك أعلن تبرئه من جبهة النصرة التي كان يتزعمها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو محمد الجولاني الطيران الروسي هيئة تحرير الشام جبهة النصرة حلب شمال سوريا قلعة حلب مدينة حلب

مواد متعلقة

مقتل الجولاني، المرصد السوري يكشف مصير زعيم جبهة النصرة

مراسل القاهرة الإخبارية: مصير الجولاني لازال مجهولا بعد الغارة على مقر جبهة النصرة

أخبار مصر: توقعات متشائمة لأسعار الذهب، هل قُتل "الجولاني" في غارة سورية، بشرى لسكان المدن الجديدة، وقمة ليفربول ومان سيتي

صحيفة سورية: استهداف مقر قيادة "جبهة النصرة" في إدلب وأنباء عن تواجد الجولاني بداخله (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

بعد فصله من الوفد، هل يخسر سليمان وهدان عضوية مجلس النواب؟

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

باسم يوسف يخطف الأنظار بالجلابية والشال والعمة في “ArabsGotTalent” (فيديو)

شقيق ضحية حادث نجل زوجة الشيف الشربيني: رفضنا كل محاولات التصالح

أسعار الذهب فى السوق المحلية بختام التعاملات اليوم الأربعاء 2024.11.4

منوعات

المزيد

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

‎تجار البركة، بائع سبح في مولد السيدة نفيسة‎:"يجعل فرحك خيرعلينا وأمة محمد"

الإفراج عن أقدم وأشهر سجين لبناني في فرنسا

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بتحذير من ضرر خطير قادم قريبا

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية