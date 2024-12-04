خرج من مخبئه، أبو محمد الجولاني يظهر وسط أنصاره بمدينة حلب (فيديو)

نشر أحد الحسابات التابعة لـ هيئة تحرير الشام السورية علي تطبيق تليجرام، لقطات ظهر فيها زعيم الجماعة المسلحة أبو محمد الجولاني داخل قلعة مدينة حلب الواقعة شمال سوريا.

لقطات تظهر زعيم هيئة تحرير الشام في حلب

وبث الحساب مجموعة لقطات يظهر فيها أبو محمد الجولاني، وهو يقف على درج أمام قلعة مدينة حلب التاريخية، وأخرى يحيي فيها عددا من مناصريه اجتمعوا حوله.

وجرت زيارة أبو محمد الجولاني، بعد أيام من خروج المدينة بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011، نتيجة هجوم الفصائل المسلحة.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها الجولاني محاطًا بأنصاره ومريديه، مسلحين ومدنيين التفوا حوله خارج قلعة حلب.

القائد الشيخ أبو محمد الجولاني حفظه الله في زيارته لحلب وقلعتها،وتجمهر الأهالي حوله #ردع_العدوان #ادارة_العمليات_العسكرية pic.twitter.com/ByZ3s7pSBQ — علي الحسن (@AliAlhasan999) December 4, 2024

وكان الجولاني محورًا لشائعة اغتيال راجت بشكل واسع خلال الأيام الماضية، عقب شن الطيران الروسي والسوري غارة عنيفة على مقرات للهيئة في حلب تضمنت مراكز للقيادة.

أبرز المعلومات عن الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام.

ويحمل أبو محمد الجولاني عدة أسماء، كما تقول مصادر سورية في دير الزور، الأول أحمد حسين الشرع، والثاني أسامة العبسي الواحدي.

بدأ الجولاني رحلته فى القتال وسط صفوف الجماعات الإرهابية في العراق ليصبح لاحقًا شخصية بارزة في تنظيم "القاعدة"، تنقل بعدها بين العراق ولبنان، وتولى الإشراف على تنظيم "جند الشام"، قبل أن يعتقل من قبل القوات الأمريكية، واللافت أنه أطلق سراحه لاحقًا ليعود أقوى إلى المشهد.

وبحسب المعلومات المتداولة من قبل وسائل الإعلام فإن الجولاني انشق عن تنظيم القاعدة، لتطهير اسمه واسم التنظيم الذي يقوده حاليًا هيئة تحرير الشام، ليخرج من الظل بهيئة أكثر قبولًا للرأي العام الغربي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تشير الوكالة إلى أن الزعيم السابق لجبهة النصرة، البالغ من العمر 41 عامًا، يسعى إلى تغيير صورته لدى العالم.

بداية ونشأته أبو محمد الجولاني

والجولاني سوري الأصل قاتل في العراق إلى جانب زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي.

لمع نجمه أثناء فترة ثورات الربيع بعد أن أرسله أبو بكر البغدادي لقيادة فرع للقاعدة في سوريا، سمي جينها "جبهة النصرة" للإطاحة بحكم الرئيس السوري بشار الأسد، لكن الجولاني حاول الترويج لمسألة أنه قطع أواصر العلاقة مع زعيم داعش.

أبو محمد الجولاني، فيتو

ويرجح محللون، أن البغدادي طلب منه دمج "جبهة النصرة" التي يقودها مع "داعش"، وهناك أعلن تبرئه من جبهة النصرة التي كان يتزعمها.

وفي أول مقابلة صحفية معه، قال الجولاني صراحة إنه يرفض المحادثات السياسية في جنيف لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، مشيرًا إلى أنه يطمح في حكم إسلامي لهذا البلد، حيث لا مكان فيه للأقليات العلوية والشيعية والدرزية وبطبيعة الحال المسيحية.

بعدها بسنوات، أعلن في فيديو أن تنظيمه غير اسمه إلى "جبهة فتح الشام"، وقال إنه قطع علاقته بالقاعدة، زاعمًا أن هذه المنظمة الجديدة "لا تنتمي إلى أي جهة خارجية".

وبعد عام، عاد وغير الجولاني اسم التنظيم إلى "هيئة تحرير الشام" بعد دمج عدة جماعات مسلحة في تنظيمه.

ولم يكتف أبو محمد الجولاني بتغيير اسم التنظيم فقط، بل غير أيضًا الزي الذي دأب على ارتدائه، فأصبح يرتدي قميصًا وبنطالًا بدل الملابس العسكرية، وغيّر خطابه ليصبح أكثر انفتاحًا.

في ذات السياق وفي مقابلة عام 2021، قال زعيم هيئة تحرير الشام، إن تنظيمه لا يشكل تهديدًا للغرب، وإن العقوبات المفروضة ضده كانت غير عادلة.

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