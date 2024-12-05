الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية السوري يصل بغداد لحضور اجتماع مع نظيريه العراقي والإيراني

وزير الخارجية السوري،
وزير الخارجية السوري، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور الاجتماع الثلاثي مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والإيراني عباس عراقجي.

وأعلنت العراق اتخاذ تدابير أمنية قوية بالقرب من الحدود مع سوريا، وذلك في ظل الأحداث العنيفة التي تشهدها البلاد، وسيطرة الفصائل المسلحة على حماة.

مقتدى الصدر يكشف موقفه من الصراع في سوريا 

وفي السياق ذاته، كشف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، اليوم الخميس، عن موقفه من الأحداث بسوريا قائلا: “نحن على موقفنا من عدم التدخل في الشأن السوري”.

وأضاف: نراقب الوضع في سوريا بدقة.

ويأتي ذلك بعدما طالب زعيم هيئة تحرير الشام “الإرهابية” المعروفة سابقا “جبهة النصرة”، أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، اليوم، من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.

الجولاني يوجه رسالة إلى رئيس وزراء العراق 

وأضاف الجولاني في بيان مصور، "نشد على يده أن ينأى بالعراق عن الدخول في أتون حرب جديدة مع سوريا"، مؤكدا أن الاعتقاد بأن الحرب ستمتد للعراق وهم.

الفصائل المسلحة تتقدم صوب حمص ودرعا ودير الزور

ودعا الجولاني فى ذات الفيديو، أهالي حمص ودرعا ودير الزور إلى الاستعداد، في إشارة إلى أن الفصائل المسلحة آتية لقتال الجيش السوري.

أتت تلك التصريحات فيما أعلن الجيش السوري أن وحداته العسكرية "قامت بإعادة الانتشار والتموضع خارج مدينة حماة"، بعد أقل من أسبوع على سقوط حلب، ثاني أكبر المدن السورية في أيدي الفصائل أيضا.

وتقدمت الفصائل المسلحة التى تقودها ما تسمى بـ هيئة تحرير الشام، نحو مركز مدينة حماة، ودخول بعض أحيائها بعد السيطرة على حلب.
 

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وزير الخارجية السوري بغداد العراق سوريا حماة

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