الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

قوات قسد تسيطر على مدينة دير الزور بعد انسحاب الجيش السوري منها

قوات سوريا الديمقراطية،
قوات سوريا الديمقراطية، فيتو

 نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على مدينة دير الزور بشرق سوريا بعد انسحاب الجيش السوري.

 

قسد تسيطر على مدينة دير الزور 

 وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، انسحبت القوات الحكومية السورية وقادة مجموعات موالية لطهران، "بشكل مفاجئ" من مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "انسحبت قوات النظام مع قادة مجموعات موالية لطهران بشكل مفاجئ من مدينة دير الزور وريفها". 

 

وأوضح أن "أرتال الجنود توجهت باتجاه منطقة تدمر" الواقعة شرقي مدينة حمص، التي باتت الفصائل المعارضة على بعد حوالى 5 كيلومترات منها، بحسب المرصد.

 

انسحاب الجيش السوري من دير الزور 

 وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومراكز ثقافية.

ومحافظة دير الزور الغنية بحقول النفط مقسمة بين أطراف عدة، إذ تسيطر القوات الحكومية ومقاتلون إيرانيون ومجموعات موالية لهم على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى شطرين، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، شكّلت إيران أحد أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، ووفرت له مساندة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية.

وساهم دورها في الميدان إلى جانب حلفاء آخرين أبرزهم روسيا، في ترجيح الكفة لصالح قواته على جبهات عدة.

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