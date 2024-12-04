نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لتعزيز التعاون مع حياة كريمة (صور)

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًّا لتعزيز سُبل التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ من أجل توحيد الجهود المبذولة للمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة الإسماعيلية.

نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض أنشطة حياة كريمة بالمحافظة

وخلال الاجتماع عرض نائب محافظ الإسماعيلية، أنشطة مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية خلال عام ٢٠٢٤، حيث بلغ عدد المتطوعين بالمؤسسة ٤٠٠٠ متطوع على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

حياة كريمة تقدم مساعدات مالية وكراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

كما قامت مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية خلال العام الجاري بتقديم عدد من المساعدات المالية وتوزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، وتسليم عدد من الأجهزة الكهربائية لعدد من العرائس من غير القادرين، إلى جانب أنشطة المؤسسة في توزيع شنط مدرسية ولحوم أضاحي وقوافل طبية وعلاجية وعدد من الأنشطة المختلفة في مجال خدمة المجتمع وتنميته.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

تعاون مشترك بين التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وحياة كريمة

وخلال الاجتماع أشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، إلى أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والمديرية في الاستعانة بالمتطوعين التابعين للمؤسسة؛ من أجل خدمة المجتمع الإسماعيلي في عدة مجالات منها توفير مرافق لكبار السن.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة عدد من المقترحات

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الاقتراحات منها توفير دورات تدريبية مجانية لمكلفي الخدمة العامة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمقترح الآخر هو إمكانية توفير دورات تدريبية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة سكر البيوت لمؤسسة حياة كريمة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أنه جار التنسيق مع مديرية التموين؛ لإنشاء عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بمحافظة الإسماعيلية على أن يتم إقامتها في أطراف المدينة؛ لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بأهمية التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العقيد مهندس ممدوح فوزي مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، أمير عبد الله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث الإسماعيلية، ممثلي مديريات العمل والزراعة والطب البيطري والصحة بالإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.