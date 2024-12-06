الجمعة 06 ديسمبر 2024
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محافظات

على أنغام السمسمية، الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم (بث مباشر)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بذوى الهمم، فيتو

 أجرت " فيتو" بثا مباشرا من القرية الأوليمبية في محافظة الإسماعيلية، لتغطية فعاليات الاحتفالية التي أقامتها محافظة الإسماعيلية احتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم.  

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تنظيم من جهات عدة 

  تقام الاحتفالية تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتعاون مع "إدارة السياحة"، ومركز ومدينة الإسماعيلية، ومكتبة مصر العامة، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.  

جانب من فعاليات الحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الاحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الاحتفالية،فيتو

عروض فنية ورياضية ومسابقات 

 وتتضمن الاحتفالية فعاليات رياضية (كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة)، حفل موسيقى (سمسمية) لفرقة مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، رحلة ترفيهية لذوى الهمم بالطريق الواقع أمام القرية وداخل القرية الأوليمبية، قيام ذوي الهمم بزراعة بعض الأشجار المثمرة بمشتل القرية الأوليمبية. 

 

عقد ندوة لذوي الهمم 

 وتختتم الفعاليات اليوم بندوة بعنوان "دور ذوي الهمم في تنمية المجتمع" يلقيها العالم الجليل دكتور إبراهيم رضا. 

جانب من فعاليات الحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الاحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الاحتفالية،فيتو

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال “أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى قائلا: بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا. ستواصل الدولة دعمهم وتمكينهم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه”.  

 

جانب من فعاليات الحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الحتفالية،فيتو
جانب من فعاليات الاحتفالية،فيتو

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم

ومن جانبها، قالت السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: “في اليوم العالمي لذوي الهمم، أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز. معًا، نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا”. 



 أبرز جهود الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم

- أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية. 

 

-  عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعيًّا في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل. 
 

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محافظة الإسماعيلية الاسماعيلية اليوم العالمي لذوي الهمم ذوي الهمم القرية الاوليمبية بالإسماعيلية

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