وزير الدفاع السوري يوجه كلمة إلى المواطنين (فيديو)

كشف وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مساء اليوم، تفاصيل المعارك الدائرة مع التنظيمات الإرهابية فى حلب وحماة، وسبب إعادة تموضع قوات الجيش السوري.

وزير الدفاع السوري يتحدث عن المعارك في حماة

وقال وزير الدفاع السوري، في بيان متلفز، مساء الخميس، نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية -هيئة تحرير الشام- التي تستخدم أسلوب العصابات ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي لذلك أكبر بشعبنا الأبي معنوياته العالية ووعيه الكبير.

وأكد وزير الدفاع السوري، نحن في وضع ميداني جيد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظًا على الأرواح.

وتابع، فى إشارة إلى ما نشر حول انسحاب القوات من حماة قائلًا، العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار.

وشدد العماد على محمود عباس، إن سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعبت.

واستطرد، بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظًا على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية، بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميًّا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى.

تحذيرات وزير الدفاع السوري من التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو

واستطرد، لذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأكمل، أدعو أبناء شعبنا الباسل من مدنيين وعسكريين إلى الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية وعدم تصديقها والالتزام بما ينشر عبر القنوات الوطنية الرسمية حصرًا، وأؤكد أن ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت مازالت قواتنا في محيط مدينة حماة وهي على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية.

اقرأ أيضا:

ولفت وزير الدفاع السوري، نوصي أهلنا في سوريا بالصبر والثبات، وأن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون، وسيبقى الجيش السوري كما عهدتموه طوال سنوات الحرب على سورية السد المنيع في وجه من تسول له نفسه من الداخل أو الخارج بالعبث بأمن الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.