تنحي بشار الأسد، فيديو مفبرك يثير الجدل ووزارة الإعلام السورية تكشف تفاصيله

انتشر خلال الساعات الماضية بشكل واسع النطاق، مقطع فيديو مزعوم يظهر تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، عن منصبه، واستغل مروجو الشائعة الأحداث التي تشهدها البلاد في فبركة المقطع المصور.

سوريا تكشف حقيقة فيديو تنحي الرئيس الأسد عن منصبه

وعلى الفور أصدرت وزارة الإعلام السورية، بيانا نفت فيه صحة فيديو بشأن تنحي الأسد.

وكتبت وزارة الإعلام السورية في بيانها الذي نشر على صفحتها الرسمية في منصة "إكس": "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية مقطع فيديو مفبركًا باستخدام الذكاء الصناعي، يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد".

الرئيس السوري #بشار الاسد يعلن تنحيه عن السلطة وانتقال صلاحيته الى رئيس مجلس الشعب...... فعلها الذكاء الاصطناعي pic.twitter.com/N6jPHpLNSI — 🦅 KiⓂ️O ™🦅 (@kimo_aly22) November 30, 2024

كما حذرت وكالة الأنباء السورية سانا من فيديو تنحى الأسد قائلة: “يرجى الانتباه إلى الشائعات والفيديوهات المفبركة التي تنشرها التنظيمات الإرهابية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتستهدف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها لإحداث الفوضى والإرباك بين المواطنين”.

مجلس الوزراء ينفي امتلاك محمد الجلالي حسابات على التواصل

وأكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء محمد الجلالي “لا يملك حاليا صفحة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بمسمياتها المختلفة”.

ولفتت إلى أن منصات هيئة رئاسة مجلس الوزراء ووسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما ينشر أو يصدر عن هيئة رئاسة مجلس الوزراء.

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