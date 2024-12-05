الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف سبب سقوط حلب وحماة في يد الجماعات المسلحة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي: إن الوضع العسكري في سوريا حرج للغاية، حيث إن جبهة النصرة التي تصنف عالميًا كجماعة إرهابية، دخلت من إدلب واستغلت ثغرات في الدفاعات السورية نتيجة انسحاب قوات حزب الله من حلب.

مشكلة النظام السوري الفترة الحالية 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بتوقيت العاشرة” بقناة “الشمس”: أن النظام السوري كان قد تمكن من استعادة سيطرته على معظم الأراضي بعد دعم روسيا وإيران له، ولكن الوضع الآن أصبح أكثر تعقيدًا، خاصة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وتوقعات بتقليص دعم إيران لسوريا.

تهديدات ترامب للشرق الأوسط وتأثيرها على سوريا

ولفت إلى أن التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي ترامب بشأن دمار شامل في حال عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في غزة، قد تؤثر بشكل غير مباشر على الوضع في سوريا، حيث من المتوقع أن تسعى بعض القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، لتفتيت النظام السوري بما يتماشى مع مصالحها.

ما الذي تحتاجه سوريا من الدول العربية؟

وأوضح فرج، أن سوريا بحاجة إلى دعم اقتصادي وعسكري من الدول العربية ومن الضروري أن يتحرك العالم العربي بشكل أكثر فاعلية لدعم سوريا، ليس بالكلمات فقط، ولكن من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية بشكل جماعي عبر جامعة الدول العربية، كما أن سوريا هي قلب الشام العربي وأي تراجع في دعمها قد يضر بالأمن القومي العربي بأسره.، فالمنطقة تشهد صراعًا معقدًا، حيث تتداخل المصالح الدولية في سوريا، مما يجعل الوضع أكثر خطورة.

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وحذر فرج، من استمرار التحديات التي تواجهها سوريا قد يؤدي إلى تفتيت المنطقة لصالح قوى إقليمية ودولية تسعى إلى تقويض الاستقرار.

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