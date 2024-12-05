الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث

الاشتباكات في سوريا،
الاشتباكات في سوريا، فيتو

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن التطورات في سوريا مقلقلة وتداعياتها خطيرة ليس فقط على الدولة السورية ولكن على المنطقة كلها.
 

الموقف المصري تجاه سوريا 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: منذ بدء اندلاع الاشتباكات في سوريا الموقف المصري ثابت وتم التعبير عنه من وزير الخارجية في وحدة الخريطة السورية دون أي تقسيم وأهمية الحفاظ على الدولة السورية.
 

تطورات الموقف في سوريا

ولفت: التطورات على الأرض في سوريا متسارعة ومتلاحقة منذ اندلاع الاشتباكات ومن الصعب وضع التصور في هذه الحالة، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك انعكاسات وتداعيات على المنطقة بأثرها.

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وقف الاشتباكات في سوريا

وتابع: المشهد في سوريا مؤسف ومؤلم ويجب وقف الاشتباكات وضمان وحدة وسلامة الأرض السورية، مشيرًا إلي أن هناك رغبة دولية مشتركة لوقف التصعيد في سوريا لخطورتها على الشرق الأوسط والمنطقة.

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الخارجية الجماعات المسلحة الدولة السورية السفير تميم خلاف المعارك في سوريا سوريا

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