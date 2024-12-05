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رياضة الشرقية تنظم دورة تدريبية للإسعافات الأولية للعاملين بالهيئات الشبابية

رياضة الشرقية تنظم
رياضة الشرقية تنظم دورة تدريبية للإسعافات الأولية للعاملين

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية: إن مديرية الشباب والرياضة نفذت دورة تدريبية للإسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بنادي العاملين بالشباب والرياضة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية  للتنمية البشرية بداية.

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دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو
دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو

حضور 150 مشاركا بالدورة 

تم ذلك بحضور 150 مشاركا من الاداريين ومسئولى الاندية المشاركة بدورى كرة القدم الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ومديرى مراكز الشباب والاندية الرياضية والعاملين بالهيئات الشبابية والرياضية والتي تهدف إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة والتعامل بشكل فوري مع الحالات الطارئة عند حدوث أي إصابة مفاجأة أثناء التواجد بالهيئات الشبابية والرياضية. 

دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو
دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو

توفير وسائل السلامة والصحة المهنية 

وذلك فى اطار حرص مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية على توفير كافة وسائل الامن والسلامة داخل الهيئات التابعة لها تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتوجيهات وكيل الوزارة بالشرقية 

دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو
دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو

التعامل مع الحوادث المختلفة الحلات المفاجئة 

تضمنت فعاليات الدورة التدريب العملى والنظرى للتعامل مع الحالات الطارئة والتى يتعرض لها الرياضيين على وجه الخصوص والافراد ايضا مثل حالات الاجهاد والاغماء وارتفاع الضغط وانخفاضه وامراض القلب والكسور بأنواعها  والتعامل مع الحوادث المختلفة والتى تم محاضرتها من خلال الدكتور أحمد عباس مدير هيئة الاسعاف بمحافظة الشرقية والسادة مسئولى الفرع بالمحافظة والتى تمت من خلال العروض التقديمية والتدريب العملى.

دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو
دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو

تعزيز معايير السلامة الصحية بالمجال الرياضى 

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة ان دورة الاسعافات الاولية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز معايير السلامة الصحية في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أهمية تأهيل الكوادر الفنية والإدارية للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.

دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو
دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو

تدريبات عملية ونظرية على يد متخصصين 

ويتضمن البرنامج تدريبات عملية ونظرية على يد خبراء متخصصين فى مجال الاسعاف والذى ياتى ضمن التشبيك والتعاون ما بين القطاعات الخدمية بالمحافظة وفقا لتوجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشموانى محافظ الشرقية للوصول الى اقصى جودة لمستويات الخدمة للمواطنين وتحقيق وسائل الامن والسلامة لهم داخل المؤسسات المختلفة.

دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو
دورة تدريبية  للاسعافات الاولية بالشباب والرياضة -فيتو

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حضور قيادات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية 

وجاء ذلك بحضور وكيل الوزارة والدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب والدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة للرياضة والاستاذ السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية الدكتور ايمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب نادى العاملين يلبشباب والرياضة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

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