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طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

طيار وحبيبته، فيتو
طيار وحبيبته، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، تضمنت عرض زواج غير تقليدي، حيث قام طيار بولندي يدعى ألكسندر  بتنظيم مفاجأة لشريكته أوليفيا فوق السحاب، خلال رحلة مروحية خاصة.

عرض زواج غير تقليدي 

وانطلقت المروحية من مطار بيدجوشتش وكان التخطيط لهذا العرض محصورًا بين ألكسندر والطيار جاك فقط، حيث كانت أوليفيا غير مدركة للمفاجأة التي كانت تنتظرها.

وبدأت أوليفيا الرحلة معتقدة أنها جولة لمشاهدة معالم المدينة، لكن ألكسندر قد نسق مع الطيار لتنفيذ فكرة مبتكرة عبر جهاز تعقب الرحلات الجوية.

رحلة جوية خاصة تتضمن مفاجأة رومانسية 

وبعد نحو 15 دقيقة من الطيران، بدأ الطيار في تشكيل عبارة "تزوجيني" مع قلب كبير على المسار، ليظهر ذلك بوضوح على موقع Flightradar24.

وكان ألكسندر قد تواصل مع الطيار جاك في سبتمبر لتنظيم هذا العرض المذهل، حيث اتفقوا على استخدام المسار الطائر لإنشاء عرض مرئي يراه الجميع عبر الإنترنت.

وبمجرد أن ظهرت الرسالة على جهاز التعقب، قام ألكسندر بإعطاء إشارة إلى أوليفيا للتحقق من المسار على الهاتف المحمول، وعندما شاهدت الرسالة، فاجأها ألكسندر بالخاتم.

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رحلة جوية طيار السحاب مروحية خاصة عرض زواج

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