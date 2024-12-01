عالم أزهري يكشف حكم الشرع في عقد "زواج الإنتاج"

قال الشيخ سيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن زواج الإنتاج القائم على فكرة الإنجاب فاسد لأنه قائم على الإنجاب فقط، مشيرًا إلى أن عقد الزواج في هذه الحالة صحيح، ولكن الشرط فاسد، ومن الضروري إلغاؤه من عقد الزواج.

حكم زواج الإنتاج

وأضاف أن زواج الإنتاج أو الزواج المُعلق على شرط معين ليس موجودا في الشرع على الإطلاق، وهذا حرام وباطل، ولا يوجد في الشرع ما يُسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة.

فكرة اشتراط الإنجاب في الزواج

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة "القاهرة والناس: أن الإنسان من المخلوقات المُكرمة من الله عز وجل، وفكرة اشتراط الإنجاب فقط لا تحتوي على أي نوع من التكريم.

خبير علاقات أسرية: الفتاة التي تقبل بزواج الإنتاج مريضة نفسيًا

من جانبه قال يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية، إن الطفل الناتج من زواج الإنتاج سيؤدي إلى وجود طفل مشوه من الناحية النفسية.

ولفت إلى أن الفتاة التي تبحث أو تؤيد فكرة زواج الإنتاج من أجل الإنجاب فقط لا تريد رجلا وتريد طفلا فقط، وهذا دليل على أنها فتاة غير سوية.

وأوضح أن الله عز وجل لم يخلق الفتاة قادرة على الإنجاب بمفردها، من أجل الارتباط والرحمة وتماسك المجتمع، مشيرًا إلى أن الطفل اليتيم سيكون سوي نفسيًا عن الطفل الذي يأتي نتيجة ما يسمى بزواج الإنتاج.

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