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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في معرض الجامعات

الأكاديمية المصرية
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في معرض الجامعات
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شاركت  الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في معرض الجامعات السنوي الذي يُقام بمقر المدرسة، جاءت هذه الدعوة تقديرًا لاهتمام طلاب المدرسة بمجال الطيران ورغبتهم في التعرف على الفرص التعليمية المتاحة في هذا القطاع.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في معرض الجامعات بمدرسة Collège De La Sainte Famille

ويأتي ذلك برعاية الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران استجابت الأكاديمية للدعوة المقدمة من إدارة مدرسة Collège De La Sainte Famille بالقاهرة، ومنظمي ملتقى الجامعات التعليمي EduGate.

مستقبل العمل في مجال الطيران

وخلال المعرض، استعرضت الأكاديمية برامجها المميزة في مجال الطيران، وشروط الالتحاق بها، والتأهيل للحصول على الرخص المختلفة، بالإضافة إلى مميزات الانضمام للأكاديمية. وقد شهد جناح الأكاديمية إقبالًا من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور الذين أبدوا اهتمامًا ملحوظًا بالتعرف على الفرص المتاحة ومستقبل العمل في مجال الطيران. 

وتتوجه الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بخالص الشكر والتقدير لإدارة مدرسة Collège De La Sainte Famille ومنظمي ملتقى EduGate على هذه الفرصة المميزة للمشاركة في الحدث.

وفي سياق متصل اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مشاركتها المتميزة في معرض Edugate التعليمي، الذي أُقيم بفندق موڤنبيك السادس من أكتوبر يومي 1 و2 ديسمبر.

ويُعد هذا المعرض منصة تعليمية رائدة تجمع بين أفضل المؤسسات التعليمية  والجامعات في مصر، وتُتيح للطلاب وأولياء الأمور فرصة التعرف على الخيارات الأكاديمية المختلفة.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم مشاركتها  في معرض Edugate التعليمي

 وشهد جناح الأكاديمية إقبالًا واسعًا من الطلاب من أنظمة تعليمية متعددة وأولياء الأمور، حيث قُدمت معلومات شاملة عن الكليات والبرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها الأكاديمية كما تم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم وشروط الالتحاق.

وتُعد هذه المشاركة الرابعة على التوالي للأكاديمية، وتؤكد الأكاديمية التزامها المستمر بتقديم أفضل الفرص التعليمية في مجال الطيران للطلاب وذلك تحت برعاية كريمة من الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران. 

وفي سياق آخر استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، الموافق الأول من ديسمبر 2024، دفعة جديدة من الدارسين تضم 37 دارسًا مصريًّا، وفقا لبرتوكول التعاون بين الأكاديمية والشركة القابضة للملاحة الجوية بالإضافة إلى دارس واحد من الجمهورية اليمنية، وذلك لدراسة البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران بكلية المراقبة الجوية.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعة الجديدة لبرنامج معلومات الطيران بكلية المراقبة الجوية

 يُعد البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران من  برامج الأكاديمية الرائدة التي تُقدِّمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والتي تهدف  إلى تأهيل الدارسين، سواء من مصر أو من الخارج، بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة للعمل في مجال المراقبة الجوية. كما يُتيح للطلاب الفرصة للتعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات المتبعة عالميًا في هذا المجال.

تطوير صناعة الطيران وتلبية احتياجات سوق العمل

من جانبها، رحبت الأكاديمية بجميع الدارسين الجدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح في دراستهم. كما تؤكد الأكاديمية على التزامها المستمر بتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في تطوير صناعة الطيران وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

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