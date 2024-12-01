وزير الطيران يكشف حقيقة بيع المطارات المصرية

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن طرح المطارات للاستثمار، ليس بيعًا، أو بيع الأصول، وإنما مشاركة فى الإدارة.

بيان وزير الطيران أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

أسباب طرح المطارات المصرية للاستثمار

وقال وزير الطيران: طرح المطارات المصرية للاستثمار ليس بسبب الحاجة إلى "الفلوس"، وإنما الهدف منه تحسين جودة الخدمات المقدمة.

طرح المطارات للاستثمار في السعودية

واستشهد وزير الطيران، بالسعودية التي طرحت المطارات أمام المستثمرين، وآخرها مطار المدينة، بالرغم من أنها ليست في حاجة إلى "فلوس".

طرح المطارات للاستثمار بهدف تحسين الجودة

وأكد الوزير، أن طرح المطارات الهدف منه تحسين الجودة وإدخال المطارات المصرية فى المنافسة العالمية.

مشاكل مصر للطيران

وقال وزير الطيران: نعترف أن مصر للطيران بها مشاكل، متابعًا: ولكن لا توجد شركة في العالم تتحمل ما تحملته مصر للطيران، بداية من ثورتين، وبعدها التعويم، وبعد ذلك أزمة كورونا، وأخيرًا الأحداث المحيطة بنا.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه على الرغم من التحديات أمام مصر للطيران، إلا أنها كانت حاضرة كناقل وطني في كل الأزمات، مثل إجلاء الرعايا المصريين في عدد من الدول التي تشهد أزمات في المنطقة.

أشار الوزير إلى أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية هو تحسين الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات.. ومصر للطيران لافتا إلى أن تحسين الخدمات تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب وتعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.

بيع المطارات المصرية

وأكد الدكتور سامح الحفنى أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية، وتقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدنى بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

وقال إن هناك دراسات تتم حاليا لتحديد المطارات التى سيتم طرحها أمام القطاع الخاص تسعى لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية، وهو ما يصب فى صالح الدولة المصرية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى مختلف المطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.

وأكد الوزير أن هذا ليس بالجديد على قطاع الطيران المدني حيث سبق أن كان لنا عدة تجارب، والتي أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام الـ BOT، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.

وقال إن صناعة الطيران المدنى لها ممارسات عالمية فى هذا الشأن، وسوف يتم الاستعانة ببيت خبرة واستشارى عالمي لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.

دعم كافة الكيانات داخل منظومة الطيران

وأكد سامح الحفني أنه وزيرًا للطيران المدني وليس وزيرًا لمصر للطيران، مضيفًا بأنه هناك فرق بين الدعم والحماية حيث انه لا يوجد حماية لأي شركة فهو مبدأ مرفوض ولكننا ندعم كافة الكيانات داخل منظومة الطيران المدنى بما فيهم شركة مصر للطيران وإيركايرو وشركات الطيران الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين الحماية والدعم حيث أنه لايتم وضع أي نوع من الحماية لمصر للطيران على حساب باقي الشركات كما يشيع البعض، وعلينا أن نوفر فرص للمواطن المصري لتشجيعه على السفر، وان نقدم له مجموعة من وسائل السفر وعليه الاختيار من بينهم.



كما أوضح وزير الطيران المدني إلى أن مصر للطيران هي أحد أذرع الدولة وتجدها دائما متواجدة في أى أزمة ولها العديد من الأدوار الوطنية الكبيرة فى كافة المواقف نتذكر على سبيل المثال لا الذكر "إجلاء المصريين من ليبيا" وما قامت به من دور وطني خلال جائحة كورونا؛ مؤكدًا تراجع خسائرها إلى ١٦ مليار جنيه وفقًا لنتائج العام المالي الأخير، مؤكدًا أن نمو الشركة أصبح الآن أكثر تطورًا وربحية ويعد الدليل على ذلك هو تخفيض الخسائر، مضيفًا بأن مصرللطيران ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لتعزيز إيرادات الشركة وتحقيق أعلى جودة مقدمة للركاب.

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