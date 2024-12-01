وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًّا

استعرض وزير الطيران المدنى، سامح الحفنى، ملامح استراتيجية ورؤية الطيران المدنى، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بدور منفرد فى الربط بين المناطق الداخلية وربطها بالخارج وكذلك فى قطاع الحركة السياحية والتجارة الدولية

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس.

وقال الوزير، تستهدف الوزارة منظومة طيران على درجة عالية من الأمن والأمان وفقًا للمعايير الدولية، نستهدف تأمين المطارات المصرية ورفع كفاءة النظم بها وسلامة وأمان شركات الطيران وتأمين وسلامة المجال الجوي المصري وفقًا للمعايير الدولية.

تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية

واستعرض وزير الطيران المدني، خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًّا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولًا بها إلى 109.20 مليون راكب سنويًّا كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030.

الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة

وتابع وزير الطيران المدنى، نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الى 60 مليون راكب سنويًّا.

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