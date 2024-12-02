الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
ads

احتفلت مصرللطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024. 

 

مصرللطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

وفي سياق اخر انطلقت القمة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بالهيئة المصرية للمعارض بحضور وفود من 35 دولة عربية وأفريقية ومجموعة من السفراء العرب والأفارقة، والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومحافظتي القاهرة وأسوان وجامعة الدول العربية ومجموعة من الوزارات والمنظمات الاقتصادية. 

مصر للطيران الناقل الرسمي للدورة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

 وشهد افتتاح القمة رسميا بمحافظة أسوان حضور تمارة فوتشيتش حرم رئيس صربيا للعام الثالث علي التوالي.

الاستمتاع بتجربة السفر علي مصر للطيران

هذا وقد قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للقمة بأسوان، حيث قامت بتقديم أعلى مستوى خدماتها الخاصة بالاستقبال وإنهاء إجراءات السفر وتوفير أفضل عناية بضيوف المؤتمر الذين سافروا علي متن رحلاتها الدولية والداخلية. 

وأشاد عدد كبير من المترددين علي جناح مصر للطيران في المؤتمر بالأداء المتميز لفريق عمل مصر للطيران الذي تم تكريمه من قبل اتحاد المستثمرات العرب لمساهمته في توفير مستوى الخدمة فائقة الجودة التي تلقاها الضيوف خلال رحلاتهم إلي القاهرة وأسوان بداية من وصولهم إلى المطار، مما مكنهم من الاستمتاع بتجربة السفر علي مصر للطيران. 

 

كما قامت مصر للطيران من خلال جناحها الخاص في المؤتمر  بعرض أحدث عروضها وبرامجها والإجابة علي استفسارات زائري المعرض المقام علي هامش فعاليات القمة، كما قامت بمنح بعض الجوائز المميزة للزائرين من خلال  تنظيم فقرة سحب علني.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرللطيران الناقل الوطني اتحاد المستثمرات العرب الهيئة المصرية للمعارض المنظمات الاقتصادية جامعة الدول العربية حجاج بيت الله الحرام شركة مصرللطيران شركة مصرللطيران للخطوط الجوية مجلس الوزراء مصر للطيران للخطوط الجوية مطار الملك عبد العزيز

مواد متعلقة

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

الجامعة الأمريكية تطلق اسم أنسي ساويرس على كلية الأعمال

التعليم العالي: التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة بمجال رعاية ذوي الإعاقة

انطلاق مبادرة «100 يوم رياضة» بجامعة عين شمس

"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي

400 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس الشاملة بكلية البنات

مزاد علني لبيع السيارات بجمارك مطار القاهرة غدا

جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس القارات إنتركونتيننتال في قطر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية