مصر للطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

احتفلت مصرللطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024.

مصرللطيران تنقل رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

وفي سياق اخر انطلقت القمة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بالهيئة المصرية للمعارض بحضور وفود من 35 دولة عربية وأفريقية ومجموعة من السفراء العرب والأفارقة، والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ومحافظتي القاهرة وأسوان وجامعة الدول العربية ومجموعة من الوزارات والمنظمات الاقتصادية.

مصر للطيران الناقل الرسمي للدورة 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

وشهد افتتاح القمة رسميا بمحافظة أسوان حضور تمارة فوتشيتش حرم رئيس صربيا للعام الثالث علي التوالي.

الاستمتاع بتجربة السفر علي مصر للطيران

هذا وقد قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للقمة بأسوان، حيث قامت بتقديم أعلى مستوى خدماتها الخاصة بالاستقبال وإنهاء إجراءات السفر وتوفير أفضل عناية بضيوف المؤتمر الذين سافروا علي متن رحلاتها الدولية والداخلية.

وأشاد عدد كبير من المترددين علي جناح مصر للطيران في المؤتمر بالأداء المتميز لفريق عمل مصر للطيران الذي تم تكريمه من قبل اتحاد المستثمرات العرب لمساهمته في توفير مستوى الخدمة فائقة الجودة التي تلقاها الضيوف خلال رحلاتهم إلي القاهرة وأسوان بداية من وصولهم إلى المطار، مما مكنهم من الاستمتاع بتجربة السفر علي مصر للطيران.

كما قامت مصر للطيران من خلال جناحها الخاص في المؤتمر بعرض أحدث عروضها وبرامجها والإجابة علي استفسارات زائري المعرض المقام علي هامش فعاليات القمة، كما قامت بمنح بعض الجوائز المميزة للزائرين من خلال تنظيم فقرة سحب علني.

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