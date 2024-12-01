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المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعة الجديدة لبرنامج "معلومات الطيران" بكلية المراقبة الجوية

الاكاديميه المصرية
الاكاديميه المصرية لعلوم الطيران
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 استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران اليوم الأحد، الموافق الأول من ديسمبر 2024، دفعة جديدة من الدارسين تضم 37 دارسًا مصريًا، وفقا لبرتوكول التعاون بين الأكاديمية والشركة القابضة للملاحة الجوية بالإضافة إلى دارس واحد من الجمهورية اليمنية، وذلك لدراسة البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران بكلية المراقبة الجوية.

ويأتي ذلك برعاية كريمة من  الطيار/ عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران. 

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعة الجديدة لبرنامج معلومات الطيران بكلية المراقبة الجوية

يُعد البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران من  برامج الأكاديمية الرائدة التي تُقدِّمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والتي تهدف  إلى تأهيل الدارسين، سواء من مصر أو من الخارج، بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة للعمل في مجال المراقبة الجوية. كما يُتيح للطلاب الفرصة للتعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات المتبعة عالميًا في هذا المجال.

 

تطوير صناعة الطيران وتلبية احتياجات سوق العمل


من جانبها، رحبت الأكاديمية بجميع الدارسين الجدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح في دراستهم. كما تؤكد الأكاديمية على التزامها المستمر بتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في تطوير صناعة الطيران وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

 

اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من خلال كلية الدراسات المتخصصة  فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، والذي شهد على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الحيوية والتى تلبى احتياجات الشباب وتساعد على تنمية مهاراتهم.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار  بداية جديدة لبناء الإنسان".
 

قدمت الدكتورة عائشة عبدالحفيظ ورشة عمل حول مهارات التواصل الفعال ثم تلاها ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعى قدمها الدكتور باسم فاروق، وفى اليوم الثالث من البرنامج قدمت داليا رشدى محاضرة عن مهارات المقابلة الشخصية وكيفية الاستعداد لها، واختتم الدكتور عماد مصطفى البرنامج بتقديم مهارات خدمة العملاء وفن التسويق.

مشاركة وزارة الطيران المدني في المبادرة

وأعرب جميع المحاضرين من العاملين بالطيران المدني عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة والتواصل الجيد مع الشباب الذين حرصوا على التسجيل بالمبادرة، كما أشادوا بشكل كبير بالموضوعات المقدمة والتى تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وشهدت ختام فعاليات البرنامج حضور نخبة من قيادات الكلية، كان على رأسهم نشأت صلاح  وكيل كلية الدراسات المتخصصة، حيث تم توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين من المحافظات المختلفة، كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، والذي وجد استحسان من الجميع مشيدين بمحتوى وجودة ما تم تقديمه.

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