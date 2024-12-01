بعد عرضها على النواب، تفاصيل خطة سامح الحفني لتطوير "مصر للطيران"

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الطيران المدني، إلى لجنة السياحة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

إحالة بيان وزير الطيران إلى لجنة السياحة بمجلس النواب

ودعا رئيس النواب، لجنة السياحة لعقد اجتماع بحضور الوزير، مع إمكانية حضور غير أعضاء اللجنة في المناقشات.

خطة عودة شركة مصر للطيران للمسار الصحيح

وخلال بيانه أكد سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، وضع استراتيجية وخطة لعودة شركة مصر للطيران للمسار الصحيح، تشمل الخطة تطوير الخطوط والتسعير والتسويق والخطة تنتهى فى 2028.

وقال: نستهدف فى 2032 مصر الطيران الوصول للمستوى اللائق بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الشركة التي تعد من أقدم 7 شركات على مستوى العالم، وتشمل الخطة أيضا رفع مستوى الخدمة ونجاح الاستدامة المالية على المدى الطويل، وذلك لضمان القدرة على التمويل، إضافة لاستخدام الذكاء الصناعى فى عمليات التسويق، ووضع آليات للتسعير، وزيادة الاعتماد على البيع المباشر والبيع الإلكترونى للقضاء على الوسيط.

وأشار إلى المبادرة تستهدف تحسين جودة المنتج والخدمة المقدمة، وزيادة نسبة التشغيل المتوقع أن تفوق الـ 85%، لافتا إلى إطلاق حزمة من الإجراءات لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة السفر، وتحديث أسطول مصر للطيران، أن الشركة حصلت على تقييم ضمن أفضل أحسن 100 شركة، وهناك جهود لتكون ضمن أحسن 50 شركة على مستوى العالم.

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن طرح المطارات للاستثمار، ليس بيعًا، أو بيع الأصول، وإنما مشاركة فى الإدارة.

بيان وزير الطيران أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

أسباب طرح المطارات المصرية للاستثمار

وقال وزير الطيران: طرح المطارات المصرية للاستثمار ليس بسبب الحاجة إلى "الفلوس"، وإنما الهدف منه تحسين جودة الخدمات المقدمة.

طرح المطارات للاستثمار في السعودية

واستشهد وزير الطيران، بالسعودية التي طرحت المطارات أمام المستثمرين، وآخرها مطار المدينة، بالرغم من أنها ليست في حاجة إلى "فلوس".

طرح المطارات للاستثمار بهدف تحسين الجودة

وأكد الوزير، أن طرح المطارات الهدف منه تحسين الجودة وإدخال المطارات المصرية فى المنافسة العالمية.

مشاكل مصر للطيران

وقال وزير الطيران: نعترف أن مصر للطيران بها مشاكل، متابعًا: ولكن لا توجد شركة في العالم تتحمل ما تحملته مصر للطيران، بداية من ثورتين، وبعدها التعويم، وبعد ذلك أزمة كورونا، وأخيرًا الأحداث المحيطة بنا.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه على الرغم من التحديات أمام مصر للطيران، إلا أنها كانت حاضرة كناقل وطني في كل الأزمات، مثل إجلاء الرعايا المصريين في عدد من الدول التي تشهد أزمات في المنطقة.

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