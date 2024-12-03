اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران مشاركتها المتميزة في معرض Edugate التعليمي، الذي أُقيم بفندق موڤنبيك السادس من أكتوبر يومي 1 و2 ديسمبر.

ويُعد هذا المعرض منصة تعليمية رائدة تجمع بين أفضل المؤسسات التعليمية والجامعات في مصر، وتُتيح للطلاب وأولياء الأمور فرصة التعرف على الخيارات الأكاديمية المختلفة.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم مشاركتها في معرض Edugate التعليمي

وشهد جناح الأكاديمية إقبالًا واسعًا من الطلاب من أنظمة تعليمية متعددة وأولياء الأمور، حيث قُدمت معلومات شاملة عن الكليات والبرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها الأكاديمية كما تم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم وشروط الالتحاق.

تُعد هذه المشاركة الرابعة على التوالي للأكاديمية، وتؤكد الأكاديمية التزامها المستمر بتقديم أفضل الفرص التعليمية في مجال الطيران للطلاب وذلك تحت برعاية كريمة من الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وفي سياق آخر استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، الموافق الأول من ديسمبر 2024، دفعة جديدة من الدارسين تضم 37 دارسًا مصريًا، وفقا لبرتوكول التعاون بين الأكاديمية والشركة القابضة للملاحة الجوية بالإضافة إلى دارس واحد من الجمهورية اليمنية، وذلك لدراسة البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران بكلية المراقبة الجوية.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعة الجديدة لبرنامج معلومات الطيران بكلية المراقبة الجوية

يُعد البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران من برامج الأكاديمية الرائدة التي تُقدِّمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والتي تهدف إلى تأهيل الدارسين، سواء من مصر أو من الخارج، بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة للعمل في مجال المراقبة الجوية. كما يُتيح للطلاب الفرصة للتعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات المتبعة عالميًا في هذا المجال.

تطوير صناعة الطيران وتلبية احتياجات سوق العمل

من جانبها، رحبت الأكاديمية بجميع الدارسين الجدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح في دراستهم. كما تؤكد الأكاديمية على التزامها المستمر بتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في تطوير صناعة الطيران وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من خلال كلية الدراسات المتخصصة فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، والذي شهد على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الحيوية والتى تلبى احتياجات الشباب وتساعد على تنمية مهاراتهم.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان".



قدمت الدكتورة عائشة عبدالحفيظ ورشة عمل حول مهارات التواصل الفعال ثم تلاها ورشة عمل حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعى قدمها الدكتور باسم فاروق، وفى اليوم الثالث من البرنامج قدمت داليا رشدى محاضرة عن مهارات المقابلة الشخصية وكيفية الاستعداد لها، واختتم الدكتور عماد مصطفى البرنامج بتقديم مهارات خدمة العملاء وفن التسويق.

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