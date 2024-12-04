الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

أطباء الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستخدمون تقنية الواقع الافتراضى في علاج أسنان الأطفال (صور)

جانب من استخدام تقنية
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى،فيتو

الرعاية الصحية بالإسماعيلية، استخدم  أطباء قسم الأسنان بوحدة السبع آبار الشرقية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، طريقة فريدة من نوعها فى علاج أسنان الأطفال وكسر الخوف لديهم باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى للتغلب على مخاوف الاطفال من زيارة طبيب الأسنان.   

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تحفيز الأطفال على الاهتمام بصحة الأسنان 

وتهدف تلك الطريقة العلاجية التي ابتكره أطباء الرعاية الصحية في الإسماعيلية تحفيز الأطفال على الاهتمام بصحة أسنانهم مما يوفر بيئة تفاعلية وتعليمية وطبية ممتعة من خلال محاكاة تجارب مريحة تجعلهم يشعرون بالراحة أثناء الجلسات. 

 

أطباء الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستخدمون تكنولوجيا التصوير الرقمي 

كما يقوم أطباء الرعاية الصحية في الإسماعيلية، باستخدام التكنولوجيا فى التصوير الرقمى بالأشعة السينية Digital x-ray sensor   لتوفير صور دقيقه وفورية للأسنان والأنسجة المحيطة بها مما يساعد الطبيب على اكتشاف التسوس والتهابات الجذور ومشاكل العظام بشكل اسرع وأقل ضرر بالمقارنة مع الأشعه التقليدية.
 

 

جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو

إقامة يوم توعوي تحت شعار "سلامتك" لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بـ مجمع الإسماعيلية الطبي

وعلى صعيد أخر نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بـ فرع الإسماعيلية   فعاليات اليوم التوعوي للعاملين من كافة الطواقم الطبية والإدارية، بمجمع الإسماعيلية الطبي،تحت شعار "سلامتك". 
 

جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو

شهدت الفعالية حضور الدكتور محمد سامي، مدير الفرع، الذي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين. 

 

إقامة مجموعة من الأنشطة والندوات 

تضمن اليوم التوعوي مجموعة من الأنشطة والندوات  التفاعلية التي تناولت مواضيع متعددة تتعلق بالسلامة في بيئة العمل، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة. كما تم تقديم ورش عمل تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتطبيقها بشكل فعّال لضمان سلامة الجميع.

جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو

مدير فرع الرعاية الصحية يشيد بجهود إدارة السلامة والصحة المهنية 

وأكد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية على تقديره للجهود المبذولة من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية.  

 

مشيدًا بالتفاعل الإيجابي من قبل العاملين. وان تعزيز ثقافة السلامة ليس فقط واجبًا مهنيًا، بل هو أيضًا مسؤولية جماعية تساهم في خلق بيئة عمل صحية وآمنة. 

جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو
جانب من استخدام تقنية الواقع الافتراضى خلال الكشف،فيتو

كما تم توزيع كتيبات إرشادية ومطبوعات تحتوي على نصائح وإجراءات سلامة، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.  

وأقيمت الفعاليات تحت اشراف الدكتور أحمد مصطفي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع. 

 

 

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